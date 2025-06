Pomeriggio 5, con Alessandra Viero non c’è riscatto: la ‘rivincita’ di Myrta Merlino e la ‘colpa’ di Barbara D’Urso I primissimi giorni alla conduzione dello show estivo mettono già all'angolo la nuova presentatrice. E adesso i vertici Mediaset hanno un dilemma (enorme) da sciogliere.

Non c’è pace per il programma un tempo regno di Barbara D’Urso. Pomeriggio 5, che per mesi e mesi ha faticato sotto la nuova direzione di Myrta Merlino, sembrava destinato a un cambio di passo già dall’estate, grazie al volto fresco di Alessandra Viero. Ma il debutto della versione estiva dello show si sta rivelando un flop altrettanto clamoroso. Che porta già a rivalutare il ruolo di Merlino (pesantemente incolpata per gli scarsi risultati) e riapre la questione-D’Urso. Come a invocare un fantasma in Mediaset, dato che Barbara era stata in grado di coinvolgere le masse nonostante (o grazie) all’impronta trash del suo Pomeriggio 5. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Pomeriggio 5, il flop con Viero e la rivincita di Myrta Merlino

Niente fare, almeno per ora, per la giovane sostituta ‘estiva’ di Myrta Merlino. Alessandra Viero, forte di un solido passato a Quarto Grado, sembra già all’angolo dopo i primissimi giorni alla conduzione di Pomeriggio 5 News. Perché da lei ci si aspettava, quantomeno, una lenta ma stabile risalita negli ascolti. Mentre quello che rivelano i primi dati auditel è ben diverso.

Stando infatti a i numeri raccolti nella settimana del 17-23 giugno 2025, lo share del Pomeriggio di Viero si muove preoccupantemente tra il 12,5% e il 14,3%, con una media di spettatori vicina a 1 milione. Insomma, non si discosta per niente da quanto fatto vedere in precedenza dalla Merlino. E in alcuni casi fa anche peggio: come è accaduto il 23 giugno, quando la seconda parte dello show ha fatto registrare appena 959.000 spettatori.

Di buono c’è che Myrta Merlino può iniziare a prendersi la sua rivincita. Visto che era lei, la principale imputata dei pessimi risultati di Pomeriggio 5. Ma se questo è l’andamento generale, i problemi del programma potrebbero andare al di là del singolo nome. Per quanto valido, ovviamente.

La vera ‘colpa’ di Barbara D’Urso

In tal senso emerge un’altra pedina, che indirettamente ha avuto un ruolo chiave nel flop continuo di Pomeriggio 5. Cioè Barbara D’Urso, colpevole di aver creato, negli anni, un meccanismo perfetto e ‘micidiale’, fatto di trash, momenti virali online, capacità di accendere la pancia del Paese, e un mestiere che certo non le è mai mancato.

L’ex regina di Canale 5, insomma, ci ha messo anni a creare un pubblico di affezionati al gossip, alle notizie urlate e ai dibattiti al limite del ridicolo. Tutto troppo, questo, per il nuvo corso che Pier Silvio Berlusconi ha voluto imporre al suo Biscione. Ma il rovescio della medaglia ora è chiarissimo: senza il clamore, la nuova direzione ‘giornalistica’ e pacata di Pomeriggio 5 è una noia. Il pubblico non la premia, e forse perché di programmi simili, o più autorevoli, ce ne sono già abbastanza. Urge per questo un ripensamento veloce del meccanismo di questo show. Dato che dopo l’estate toccherà al programma vero e proprio. E floppare anche lì, a questo punto, sarebbe un errore difficilmente perdonabile.

