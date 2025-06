Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 in 'lacrime': "Lascio a una collega preparata, mi mancherete" Myrta Merlino emozionata nell'ultima puntata di Pomeriggio 5: in estate la rimpiazzerà Alessandra Viero. A settembre nuova conduttrice tra Buonamici, Scampini e Marchetti.

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Oggi, venerdì 6 giugno 2025, è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha lasciato ufficialmente il programma di Canale 5 usando in diretta parole che sembravano confermare un addio, senza mancare inoltre di ringraziare tutti coloro che hanno reso contribuito a tenere in piedi la trasmissione, compreso il suo pubblico. Al termine dell’appuntamento pomeridiano, infatti, dopo aver ricordato l’inizio dello spin-off estivo con Alessandra Viero alla conduzione, la Merlino, diversamente dall’anno precedente, non ha menzionato alcun ritorno a settembre. Ma vediamo cosa ha detto durante la puntata del 6 giugno di Pomeriggio 5.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 in lacrime

Dopo il tanto chiacchierato addio di Barbara D’Urso, nel 2023 è arrivata Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5, ma già dalle prime puntate gli ascolti non erano particolarmente brillanti e i dati sono andati a peggiorare sempre più nel tempo. A distanza di due anni dal suo approdo nel programma di Canale 5, la conduttrice, di comune accordo con l’Ad. di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di dedicarsi ad altri progetti: secondo le ultime voci, il prossimo anno potremmo vederla su Rete 4 alla guida di un talk politico, una trasmissione più affine a lei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla fine della puntata del 6 giugno, l’ultima che la vede protagonista in questa stagione televisiva, Myrta Merlino ha prima ricordato l’appuntamento estivo con Alessandra Viero – "Sono molto contenta che sia lei a condurre la versione estiva, so di lasciarvi in buone mani, è una collega brava e preparata" – e poi ha ringraziato Mediaset, tutti i suoi collaboratori e il pubblico che l’ha sostenuta negli ultimi due anni: "Grazie, abbiamo vissuto un anno intenso, ma siamo arrivati alla fine, raccontando pezzi di vita vera".

In un secondo momento, dopo la messa in onda di un video dei momenti migliori del programma, la Merlino si è commossa: "Mi emoziona rivedere la vita vissuta insieme e le cose accadute insieme, le persone. Siamo arrivati alla fine di questa intensa edizione, abbiamo raccontato la realtà così com’è, per me la cronaca riflette il Paese e ne abbiamo raccontato la luce e le ombre, facendo domande e non accontentandoci delle risposte, facendo un lavoro di gruppo che è fondamentale".

Myrta Merlino e l’addio al pubblico e alla squadra di Pomeriggio 5

Myrta Merlino chiude la puntata salutando i telespettatori – senza parlare di un possibile ritorno a settembre – ed elogiando l’operato del team dietro Pomeriggio 5: "La mia squadra è fatta di inviati ma anche tutti quelli che non vedete che sono essenziali. E poi voi, il pubblico, siete stati essenziali e non ci avete mai mollato, a voi il grazie più grande, mi mancherete. Buona estate e non mollate mai". Ricordiamo che negli ultimi giorni si è parlato molto di chi potrebbe essere la sostituta di Myrta Merlino e sono emersi tre nomi: Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Marchetti.

Potrebbe interessarti anche