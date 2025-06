Myrta Merlino, tutti in lacrime nel backstage dopo l'addio a Pomeriggio Cinque: "Ci vediamo nel futuro" Lacrime, abbracci e inaspettate sorprese: cosa non si è visto in onda e perché il clima dietro le quinte racconta molto più delle parole in studio.

Dopo l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha pubblicato un post su Instagram. Poche parole: "Un capitolo si chiude con molta commozione e molta gratitudine. Ci vediamo nel futuro". Ma quello che ha colpito di più erano le immagini. Foto e video dal backstage, con lei che brinda con i colleghi, tra sorrisi, abbracci e occhi lucidi.

Myrta Merlino: un addio dietro le quinte pieno di commozione

Nel video postato da Marina La Rosa si vedono chiaramente alcuni collaboratori in lacrime. Lei si avvicina, li abbraccia, li saluta uno a uno. E queste immagini smentiscono, senza tanti giri di parole, le voci che nei mesi scorsi avevano dipinto Merlino come fredda, distante, poco empatica. Se davvero ci fosse stato quel clima teso, difficile pensare a un saluto finale così carico di emozione, soprattutto nel dietro le quinte. Anche il compagno della conduttrice, Marco Tardelli, era presente nel backstage, a testimonianza di quanto per lei questo momento avesse un significato profondo. Le immagini mostrano un ambiente coeso, lontano dall’atmosfera di freddezza di cui si era parlato in passato. Più di una collaboratrice, nei video, si mostra commossa, così come la stessa conduttrice, che dopo aver abbracciato colleghi e ospiti, cerca di riprendere le redini di tutto con un: "Allora, basta", ritirando le lacrime sul punto di sgorgare dagli occhi rossi.

Il futuro di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino ha guidato Pomeriggio Cinque per due stagioni, dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso. Ha portato un taglio più giornalistico, meno show, dividendo il pubblico. Non tutti l’hanno apprezzata, e le critiche non sono mancate. Ma l’affetto dimostrato dalla redazione nel giorno dell’addio dice che, al di là dello schermo, qualcosa ha funzionato. Con 200 puntate all’attivo, Merlino ha costruito il suo percorso cercando di raccontare la cronaca con rigore. È stata una scommessa diversa per Mediaset, forse anche rischiosa, ma non del tutto fallita. L’uscita di scena non è stata accompagnata da clamori, ma il clima in redazione sembra ripagare completamente la conduttrice.

Al momento il futuro del programma è ancora aperto. Tra i nomi che circolano per la conduzione ci sono Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Branchetti. Nessuna conferma ufficiale, per ora. Nel frattempo, Pomeriggio 5 News va avanti con Alessandra Viero. E Merlino? Secondo le indiscrezioni, potrebbe approdare a Rete 4, in una fascia più adatta al suo stile. Ma intanto si è congedata con eleganza e con evidente complicità con i suoi ormai ex collaboratori. E chi lo sa che prima o poi non tornino a lavorare nuovamente insieme.

