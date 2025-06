Pomeriggio 5, chiusura anticipata e flop (clamoroso) per Alessandra Viero. E Myrta Merlino ‘gongola’ Lo spin-off estivo del programma di Canale 5 chiuderà i battenti già la prossima settimana. Troppo bassi, in termini di share, i numeri della nuova conduttrice. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Alessandra Viero su Canale 5. La sostituta ‘estiva’ di Myrta Merlino, che avrebbe dovuto condurre Pomeriggio 5 News fino alla fine dell’estate, è stata infatti ‘tagliata’ senza cerimonie dai vertici. Troppo bassi gli ascolti – peraltro in linea con quelli fatti da Merlino nella stagione regolare – e troppo costoso, evidentemente, tenere aperto il programma a queste condizioni. Mentre sorgono dubbi, di un certo peso, sul futuro di Pomeriggio 5 in toto. Indipendentemente dal volto che verrà scelto per condurlo. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Pomeriggio 5, l’addio e il flop di Alessandra Viero

Ne parlavamo pochi giorni fa, di come Pomeriggio 5 News avesse inaugurato la stagione estiva con il piede sbagliato. E adesso la profezia si è avverata, in un certo senso. Perché il programma Mediaset, erede estivo del Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, chiuderà i battenti già la prossima settimana. Quando la povera Alessandra Viero sarà obbligata ad augurare una buona estate ai suoi telespettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’anno scorso, per capire il livello del flop, Pomeriggio 5 News era andato avanti dal 17 giugno al 30 agosto, guidato con buon piglio da Simona Branchetti. Ma stavolta i pianeti non si sono allineati, e forse la pazienza dei vertici del Biscione si è pure accorciata. Colpa di anni di risultati deludenti, almeno se si tiene come termine di paragone il vecchio Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Ma il punto è proprio questo. Nessuna conduttrice ha saputo parlare alla pancia del Paese come la D’Urso, e la direzione giornalistica del Pomeriggio 5 di Pier Silvio ha finito per stancare. O meglio, si è rivelata fin da subito paludata per il genere di pubblico che naviga i canali Mediaset.

La rivincita di Myrta Merlino e il futuro (incerto) per Pomeriggio 5

In ogni caso, chi esce parzialmente vincitrice da questo pasticcio è senza dubbio Myrta Merlino. La giornalista era stata allontanata senza troppe cerimonie, nella convinzione che fosse lei, non il format, il vero vulnus. Ma i risultati di Viero parlano chiaro: solo ieri, 26 giugno, la trasmissione è stata seguita da 1.015.000 spettatori, pari a uno scarso 14% di share nella prima parte, sceso poi al 9.2% durante i saluti finali. Gli stessi numeri, se non peggio, fatti da Myrta.

Motivo per cui adesso a rischiare è l’intero programma. A settembre, per ora, Pomeriggio 5 sembra destinato a tornare. Ma al di là del conduttore o conduttrice che verrà scelto, l’impressione è di essere a un passo dall’ultima spiaggia. E le opzioni per chi comanda sono tutt’altro che chiare.

Potrebbe interessarti anche