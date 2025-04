Myrta Merlino e Pomeriggio 5, numeri impietosi: Matano la doppia e c'è una perdita (enorme) post Barbara D’Urso Gli ascolti di Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino sono in forte calo e nessuno ne parla: il confronto con i numeri di Barbara D'Urso e di Alberto Matano

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Un calo di ascolti impietoso è quello che sta interessando da tempo il programma Pomeriggio 5, da due anni condotto da Myrta Merlino e che non gode di numeri eccellenti da molto tempo. Gli ascolti erano già in calo con Barbara D’Urso, ma, da quando la presentatrice ha passato il testimone alla Merlino, la situazione è andata a peggiorare man mano, anche se ormai nessuno ne parla più apertamente. E pensare che Alberto Matano, con La Vita in Diretta su Rai Uno, diretto competitor della trasmissione di Canale 5, è arrivato addirittura a fare il doppio dei numeri. Ma vediamo qual è l’attuale situazione del Pomeriggio 5 guidato da Myrta Merlino.

Pomeriggio 5, la perdita di ascolti con Myrta Merlino

Già tre anni fa, quando a condurre Pomeriggio 5 era Barbara D’Urso, gli ascolti avevano subito un calo abbastanza importante da portare Mediaset a ridurre il tempo della messa in onda – passata a soli 50 minuti – e far cominciare la diretta ben 25 minuti dopo rispetto ai suoi competitor. Ora la situazione è drasticamente peggiorata: se con la D’Urso lo share oscillava ma non sempre era da flop, nonostante la sua sostituta riuscisse a incollare allo schermo, almeno all’inizio, un maggior numero di telespettatori rispetto a lei, ieri, a distanza di due anni esatti, abbiamo avuto la conferma del ‘disastro’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parlando di numeri, basti pensare anche solo a quanto accaduto lo scorso 29 marzo, quando Pomeriggio 5 è stato doppiato da La Vita in Diretta, programma condotto da Alberto Matano, che in quella occasione ha raggiunto 2.388.000 di spettatori e il 24% di share, mentre Myrta Merlino si è fermata a 1.141.000 spettatori e il 12,9% di share. Non è solo quest’ultimo dato a far pensare, perché nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile 2025, come anticipato, il programma ha fatto ancora una volta parlare di sé, scendendo sotto il milione di telespettatori, 950.000 per la precisione, e attestandosi al 12.7% di share nella prima parte e all’11.8% nella seconda, con soli 939.000 spettatori. Facendo un confronto con Barbara D’Urso e i dati relativi a due anni fa, quando ancora era alla guida del contenitore pomeridiano, Pomeriggio 5 ha perso circa 1 milione di ascolti, perché è passato da 1.852.000 spettatori e il 19.4% di share nella prima parte e 1.920.000 spettatori, con il 18% di share, nella seconda, ai 950.000 telespettatori di ieri. Insomma, un vero disastro.

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5? L’indiscrezione

Non è ancora finita questa edizione di Pomeriggio 5, la cui chiusura potrebbe essere anticipata, e già girano online delle voci di corridoio sui possibili sostituti di Myrta Merlino, una professionista che però non è riuscita a convincere in pieno il suo pubblico, forse anche a causa delle numerose assenze dovute a problemi di salute e vacanze prestabilite. In ogni caso, pare che Mediaset stia valutando le possibili strade da percorrere se gli ascolti non miglioreranno. La Merlino, secondo le indiscrezioni più recenti, potrebbe anche essere sostituita da un altro conduttore, più precisamente da Alfonso Signorini, anche se non c’è nulla di ufficiale e il conduttore del GF ha dichiarato di volersi prendere una pausa per ‘ritrovare se stesso’.

Potrebbe interessarti anche