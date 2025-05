Barbara D’Urso, la pace con Pier Silvio Berlusconi: gesto e tregua imprevista, cosa succede a Mediaset L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata omaggiata, ieri sera, durante un servizio di Striscia La Notizia. E ancora più scalpore ha fatto la sua replica social. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Solo ieri si parlava di un possibile, clamoroso approdo di Barbara D’Urso in Rai. Con un programma tutto suo, forse pomeridiano e infrasettimanale. Ma il gesto Mediaset andato in onda a Striscia, ora, potrebbe ribaltare tutto. Perché in occasione dell’68esimo compleanno della conduttrice, il Tg satirico di Antonio Ricci ha proposto ieri sera un ‘recap’ dei momenti più iconici della carriera di Barbarella. Una clip dal tono tenero e celebrativo, che ha subito scatenato la reazione social della stessa D’Urso (anch’essa piuttosto positiva). Tanto da far sperare in una riconciliazione tra l’ex volto Mediaset e il patron Pier Silvio Berlusconi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, il gesto di Mediaset che (forse) sigla la tregua

Era stato Pier Silvio Berlusconi, infatti, a dare a suo tempo il ‘ben servito’ a Barbara D’Urso. Accompagnata alla porta dopo anni di servizio in Mediaset, la conduttrice si è quindi vista costretta a un riposo forzato dalla tv. Durato (quasi) due anni, tra l’altro. Ma è da giorni che si vocifera di un possibile accordo tra la Rai e Barbarella. Forse per uno show nel pomeridiano, durante la settimana, per dare modo all’ex regina di Canale 5 di prendere le misure col nuovo ambiente.

Eppure il quadro si è complicato, ieri, quando Striscia la Notizia ha deciso di mandare in onda un dolce augurio di buon compleanno alla D’Urso. Un montaggio celebrativo, in sostanza, con tutti i momenti più iconici e divertenti della carriera tv della presentatrice. E a confermare la bontà del gesto, poi, ci ha pensato anche la descrizione ufficiale della clip su Mediaset Infinity. Dove Barbara è stata definita "la nostra Barbarella", con un tocco di affetto e nostalgia.

La replica social di Barbara D’Urso

Come se non bastasse, Barbara D’Urso ha prontamente ricondiviso nelle sue storie Instagram il video di Striscia. Ringraziando espressamente i colleghi Michelle Hunziker e Gerry Scotti (con tanto di iconico cuore rosso). In più, ha colpito il modo in cui in diretta la Hunziker ha voluto omaggiare la D’Urso, parlando di "Auguri col cuore" (simbolo della tv di Barbarella).

Non è tuttavia chiaro se l’iniziativa di Striscia può essere attribuita a ‘ordini’ dall’alto. Perché spesso il tg satirico si prende libertà, e quindi una pace tra Barbara e i vertici Mediaset non è automatica. Resta però la speranza di un disgelo in corso. Magari l’ex dipendete del Biscione e Pier Silvio, dopo ovvi dissidi, hanno trovato il modo di riconciliarsi dietro le quinte. E magari (ipotizziamo) Mediaset sta valutando se tornare a corteggiare o meno la conduttrice. Perché vederla in mano alla concorrenza, in Rai, potrebbe essere un colpo duro. Sia al cuore che in termini di share.

