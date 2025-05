“Myrta Merlino non ce la fa più”, il retroscena su Pomeriggio 5 (e l’addio inevitabile) La conduttrice sarebbe a un passo dall'addio al programma pomeridiano. Ma per lei, molto presto, potrebbero aprirsi le porte di un'altra Rete. Ecco tutti i dettagli.

Era nell’aria da tempo. E al momento voci di corridoio sembrerebbero confermarlo. Myrta Merlino, volto di Pomeriggio 5, sarebbe vicina all’addio al programma pomeridiano del Biscione. A riportarlo, con indiscrezioni che necessitano comunque di conferme definitive, è stato Dagospia. Ma la sorpresa potrebbe essere doppia. Perché Myrta, in realtà, non sembra destinata a ricevere il ‘benservito’ in toto. Dovrebbe invece ottenere in dote un altro programma. Sempre su una rete Mediaset. Con orari che le permetteranno, forse, di conciliare meglio lavoro e vita privata. Ecco tutti i dettagli e le ultime novità qui sotto.

Myrta Merlino, l’indiscrezione sull’addio a Pomeriggio 5

Non la rivedremo più, con ogni probabilità, alla guida di Pomeriggio 5. La veterana Myrta Merlino, un tempo scelta come sostituta dell’uscente Barbara D’Urso, pare infatti sul punto di fare le valigie per altra destinazione. Lo si era capito – o meglio, vagamente intuito – dalle varie assenze giustificate negli ultimi mesi. Come se alla Merlino andasse stretto, forse per l’impegno quotidiano massacrante, il ‘vestito’ di Pomeriggio 5. D’altro canto, poi, era chiaro che in zona vertici la soddisfazione non fosse enorme, per usare un eufemismo.

Il Pomeriggio 5 di Myrta, infatti, non ha mai ingranato. Numeri buoni, i suoi, ma non abbastanza da convincere Pier Silvio a puntare ancora sulla conduttrice. Motivo per cui i rumor diffusi di recente da Dagospia risultano assolutamente credibili, a questo punto. "Myrta Merlino proprio non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi", scrive appunto il sito di D’Agostino. "Troppo stress e troppo tempo sottratto a fidanzato, figli, viaggi e shopping! E con sommo gaudio di Piersilvio e il Biscione tutto il prossimo anno non condurrà più quel che resta di Pomeriggio 5!".

Cosa farà adesso Myrta Merlino

Supponendo che le voci siano vere, si apre quindi un interrogativo sul futuro in Mediaset di Myrta Merlino. La presentatrice non dovrebbe abbandonare la nave, per così dire. Ma solo traslocare verso una rete meno centrale, magari con impegni non così frequenti come quelli richiesti da Pomeriggio 5. "Per la bionda conduttrice", scrive ancora Dagospia, a questo proposito, "si apriranno le porte di rete 4 con un programma (pare settimanale!) di approfondimento politico!".

Insomma, un cambio di paradigma importante. Per Myrta Merlino l’esperimento post-D’Urso sembra pronto a essere accantonato. Ora il futuro potrebbe riservare sfide più vicine al suo temperamento. E meno pressioni in termini di share, visto il possibile trasloco su una rete Mediaset più ‘periferica’. Una svolta, questa, che promette di fare contenti sia la conduttrice che il suo esigente datore di lavoro, Pier Silvio Berlusconi.

