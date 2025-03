Myrta Merlino: “Pomeriggio Cinque? Il lavoro dà frutti”. Ma il confronto con Alberto Matano è impietoso: è polemica La conduttrice a ‘Gente’ fa un bilancio positivo della sua esperienza alla guida di Pomeriggio Cinque, ma il gap con 'La Vita in Diretta' è sempre più ampio.

CONDIVIDI

Myrta Merlino torna a parlare del suo Pomeriggio Cinque. Senza affrontare il nodo del suo futuro alla guida del programma (che sembra in forte discussione), ma gonfiando il petto per i risultati ottenuti in questo anno e mezzo di conduzione. Lo ha fatto sulle pagine di ‘Gente’, che ha ospitato un’intervista in cui la conduttrice napoletana si è lanciata in un bilancio della sua esperienza al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5, promuovendo in toto la sua gestione, anche se in realtà i numeri degli ascolti tv (rapportati a quelli del rivale La Vita in Diretta) non dipingono un quadro roseo.

Myrta Merlino, le parole su Pomeriggio 5 e il paragone con Alberto Matano

Prima di scoprire le parole di Myrta Merlino, ecco un rapido excursus sui risultati di Pomeriggio Cinque e del suo competitor, La Vita in Diretta. La sfida tra Matano e Merlino non mai decollata, perché il conduttore di Rai 1 da inizio stagione troneggia nella fascia oraria pomeridiana con share attorno al 20%, mentre Myrta oscilla tra il 12 e il 13%. Un gap esploso ulteriormente venerdì scorso, quando Matano è ‘esploso’ al 23,9% di share relegando Pomeriggio Cinque al 12,8%. Dati, questi, che testimonia l’innegabile difficoltà del programma della Merlino, che a distanza di un anno e mezzo dal suo debutto al timone del programma, non è ancora riuscita a eguagliare gli ascolti di chi l’ha preceduta, ovvero la tanto bistrattata Barbara D’Urso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pur davanti a suddetto quadro non esaltante, Myrta Merlino non sembra però allarmata. Tutt’altro. Parlando a ‘Gente’, l’ex conduttrice de l’Aria che tira si è detta soddisfatta del lavoro svolto finora e dei risultati raggiunti:

"Sono contenta del lavoro fatto. Io e la squadra Video News abbiamo costruito un programma giornalistico che racconta ogni giorno il Paese così com’è (…).È stato un percorso lungo e difficoltoso, una grande semina che sta dando i suoi frutti: abbiamo consolidato e intercettato il nostro pubblico, ma soprattutto dato una forte identità giornalistica al programma, come richiesto dall’azienda. (…). Ci guarda un pubblico più giovane, più istruito (…). La mia mission è informare, dare messaggi, offrire un contenitore giornalistico senza dimenticare le sue origini di programma pop".

Le parole della conduttrice partenopea hanno alimentato il dibattito sui social, anche grazie al post polemico lanciato su ‘X’ da Giuseppe Candela, che ha pubblicato uno stralcio dell’intervista di Myrta Merlino accompagnato da un suo commento pungente: "Queste sono le parole di Myrta Merlino a Gente (se uno va male fa più bella figura se sta zitto). Ieri Pomeriggio5 al 12,8%, Matano sfiora il 24%".

Il futuro (in bilico) di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Insomma, stando a Myrta Merlino il progetto Pomeriggio Cinque funziona e il trend del programma è positivo. Una teoria che però stona coi rumors in arrivo da Cologno Monzese, dove da mesi filtrano voci relative a un possibile addio della conduttrice al termine di questa stagione. Il gap d’ascolti tv in essere col competitor La Vita in diretta su Rai 1, d’altronde, è assodato ed evidente, una situazione che di certo non può far felici i vertici del Biscione, che il prossimo anno potrebbero decidere di chiamare Veronica Gentili, Serena Bortone o Dario Maltese per rilanciare il format e rosicchiare quote d’ascolti ad Alberto Matano.

Potrebbe interessarti anche