A più di due settimane dalla fine del Grande Fratello e finita la storia con Shaila Gatta Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a un messaggio criptico sui social network. Al settimanale Chi il modello milanese si è detto ancora innamorato dell’ex velina mora ma di aver ricevuto da lei soltanto "silenzio e rifiuto". Ha raccontato di come ha sofferto per essere stato lasciato in diretta durante il reality di Canale 5. Inoltre è persuaso dall’idea che parlando apertamente e da vicino con Shaila le cose tra loro potrebbero cambiare in meglio, desiderando quindi un confronto diretto con la sua ex fidanzata a cui tiene ancora tanto. Non si capisce poi se il messaggio misterioso scritto su Instagram sia rivolto proprio a lei e i fan hanno addirittura scomodato l’intelligenza artificiale con ChatGpt per decifrarlo.

Il messaggio criptico di Lorenzo Spolverato è per Shaila Gatta?

Proprio ieri Shaila Gatta è andata a Milano e i fan hanno subito sperato in un ritorno di fiamma con Lorenzo Spolverato ma in realtà la ballerina stava andando a una cena tra amici. Il modello durante la serata ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio: era diretto a qualcuno oppure è solo una riflessione poetica in un momento di tristezza? Il testo recitava così: "Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva".

I fan interpellano Chat Gpt e l’esperta di gossip Deanira Marzano

Qualche fan ha chiesto a Deianira Marzano di decifrare il testo e l’esperta di gossip ha detto senza tanti giri di parole: "Quel testo è per Shaila. Lui sta parlando proprio del silenzio di lei, del fatto che non si fa sentire, ha detto ‘Non è un post accusatorio, anzi, sembra quasi un modo per dirle: ‘Anche se non parli, io ti ascolto lo stesso'". Qualcun altro invece più astuto ha chiesto addirittura all’intelligenza artificiale con ChatGpt di interpretare il messaggio nascosto nel testo poetico e criptico di Lorenzo Spolverato.

