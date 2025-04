Grande Fratello, Lorenzo Spolverato furioso: "Mai stato con un uomo, basta gossip sulla mia sessualità" L'ex gieffino dice basta ai gossip che lo circondano con un messaggio di fuoco sul suo canale Instagram

Le telecamere puntate sugli inquilini reclusi nella Casa del Grande Fratello si sono spente da ormai due settimane, eppure ci sono alcuni dei concorrenti di questa edizione che continuano a far parlare di sè e a tenere altissima l’attenzione dei fan con le loro vicende anche fuori dalla Casa. Sicuramente i due ex inquilini più attenzionati dal pubblico rimangono, ancora Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, coppia che sembrava indissolubile, pur con alti e bassi, durante gli infiniti mesi del reality, e scoppiata proprio al rush finale. Durante l’ultima puntata infatti, la ex velina, uscita in semifinale, ha accusato il ragazzo di averla manipolata e di aver costruito una storia d’amore solo in considerazione del percorso che questa poteva avere nell’economia del reality. Un’esternazione e una fine a favore di telecamere che ha avuto un enorme risonanza.

Lorenzo e Shaila dopo il Gf: crisi, haters e gossip

I due però rimangono i beniamini del pubblico del Gf, o comunque i più seguiti e discussi tra i reduci di quest’anno della Casa e, se i riflettori si sono spenti per il reality condotto da Alfonso Signorini, non si spengono su Shaila e Lorenzo. Basti pensare a quanti appelli i fan hanno rivolto alla produzione di The Couple, via social, per vederli anche nel nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Ma come se la stanno passando Shaila e Lorenzo lontani dalla Casa? Entrambi sembrano alle prese con qualche difficoltà. La prima ad esternare il fatto che, chiuso il Grande Fratello, sta affrontando un momento non facile, è stata Shaila Gatta che, via social, ha confessato a fan e follower di aver perso peso negli ultimi tempi e di stare passando un momento difficile per le tante critiche ricevute dopo la fine del reality e della relazione con Lorenzo Spolverato.

Una situazione da non sottovalutare, tanto che ha spinto l’ex ragazzo a intervenire facendo un appello ai suoi follower e fan perché la smettano di tormentare Shaila: "Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore. Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà" ha scritto su Instagram.

Nemmeno 48 ore dopo, Lorenzo, dopo aver difeso l’ex dalle cattiverie, si è trovato costretto a usare i suoi social per difendere se stesso, da altre critiche o illazioni riguardanti il suo orientamento sessuale. Gossip che lo hanno inseguito per tutta la durata del Grande Fratello e a cui ora, Lorenzo, ha deciso di dire basta una volta per tutte, con un furioso messaggio postato nelle sue Instagram Stories: "Sono costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità. Ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione, e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un’altra donna. Tutto quello che gira sui social, in particolare su TikTok, è frutto dell’immaginazione delle persone".

