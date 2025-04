Grande Fratello, Shaila Gatta preoccupa i fan: “Quanti kg ho perso”. E interviene Lorenzo Spolverato La ballerina, confermando di essere stata molto male, ha rivelato sui social che a causa del difficile periodo ha perso molto peso: scopriamo di più.

Shaila Gatta sta vivendo un periodo particolarmente difficile. Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha raccontato sui social di aver avuto un confronto con il manager della ballerina, il quale le avrebbe confidato che Shaila non sta affatto bene e che per questo avrebbe anche perso molto peso dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello. A dare conferma di questa è stata poi la stessa Shaila che, sui social, ha pubblicato un’immagine che la ritrae proprio sulla bilancia accompagnata da una didascalia che rivela tutto il suo malessere. Allo stesso tempo, Lorenzo Spolverato, nel corso di una diretta social, ha voluto mandare un dolce pensiero proprio a Shaila. Scopriamo di più.

GF, Shaila Gatta: "Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me"

Ieri sera, Shaila Gatta è tornata sui social confermando le tante voci secondo le quali la ballerina starebbe passando un periodo davvero difficile. "Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buonanotte", ha scritto la ballerina in accompagnamento a un’immagine che la ritrae sulla bilancia.

In questo modo, Shaila ha confermato di non stare bene e di aver perso peso da quando è uscita dal GF, passando in poco tempo da 55 a 51 kg. Da quando è finita la sua avventura, Shaila ha infatti preso coscienza di ciò che è accaduto all’esterno nel corso di questi sei mesi, e di quanta cattiveria le persone siano capaci. Tra critiche feroci, giudizi e insulti, la ballerina ha subito veramente un duro colpo e questo le ha generato un forte malessere sia fisico che emotivo.

GF, le dolci parole di Lorenzo verso Shaila: "Trattatela bene"

Davanti a questo difficile momento vissuto dalla ballerina, anche Lorenzo Spolverato ha avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti. Nelle ultime ore, durante una diretta social, il modello milanese si è infatti rivolto ai sui fan affermando: "Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene". Da quando Shaila ha infatti deciso di lasciare Lorenzo, le critiche nei suoi confronti sono aumentate. E forse è proprio per questo che Spolverato ha voluto chiedere ai propri fan di non prendersela con lei, mostrando di provare ancora per la ballerina un grande affetto nonostante tutto.

