Carlo Conti ‘pesca’ dal Grande Fratello, a Tale e Quale la gieffina più discussa: “Accordo vicinissimo" Il conduttore sarebbe pronto ad accogliere nella trasmissione, il prossimo autunno, Zeudi Di Palma, nome di punta dell'ultima edizione del reality. Si attende solo la conferma ufficiale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Manca ancora parecchio, alla prossima stagione di Tale e Quale Show. Ma il programma condotto da Carlo Conti, secondo recenti indiscrezioni trapelate online, potrebbe avere già ‘reclutato’ un nome di punta all’interno del cast. Si tratterebbe di una delle protagoniste più discusse dell’ultima stagione del Grande Fratello, vale a dire Zeudi Di Palma. Entrata in corsa durante l’anno, Zeudi ha saputo entusiasmare i fan ed è arrivata a un passo (letteralmente) dalla vittoria finale. Ora pare che Tale e Quale la voglia tra i protagonisti del prossimo autunno. Anche se come accade spesso in questi casi, le conferme ufficiali potrebbero tardare (ancora un po’) ad arrivare. Vediamo meglio i dettagli qui sotto.

Carlo Conti, l’ipotesi Zeudi Di Palma a Tale e Quale Show

Un nuovo programma, di tutt’altra natura rispetto al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Questo potrebbe prefigurarsi, secondo recenti voci di corridoio, per la bella e talentuosa Zeudi Di Palma. L’ex gieffina ha messo a soqquadro la Casa, negli scorsi mesi, scatenando vere e proprie legioni di fan incalliti. E alla vigilia della finale era data per favoritissima. Poi si è dovuta accontentare di un quinto posto (ha vinto Jessica Morlacchi), anche se la fama guadagnata con il Gf ora potrebbe tornarle molto utile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pare infatti, come ha riferito via social l’esperto Amedeo Venza, che le trattative siano avanzate per provare a portare Zeudi alla corte di Carlo Conti. Nella prossima stagione di Tale e Quale Show. "Avete nostalgia di Zeudi?", ha scritto Venza sul suo profilo Instagram, allegando una foto dell’ex Miss Italia. "Presto potrete rivederla a Tale e Quale Show. È in corso una trattativa serratissima! Non chiedetele nulla perché non potrà dire niente! Al massimo smentirà ma la realtà è questa! È vicina ad un accordo!".

Cosa sappiamo (davvero) sul futuro di Zeudi

Insomma, stando allo scoop di Venza, la Di Palma sarebbe pronta a sbarcare molto presto nello show delle imitazioni. Una sfida tutta nuova, per Zeudi, che forse si è convita proprio per tentare un’avventura inedita, una sorta di salto nel vuoto. Le trattative tra la modella e il talent di Conti sarebbero in fase avanzata, al momento. E la firma potrebbe arrivare prima del previsto.

Ma fino a quel giorno, occorrerà attendere evitando di saltare a conclusioni affrettate. Perché come ci insegnano molti talent e show simili – da ultimo L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili – la definizione del cast è un processo complicato e spesso ricco di imprevisti. Se Zeudi sbarcherà a Tale e Quale, dunque, la conferma definitiva potrà darcela soltanto lei.

Potrebbe interessarti anche