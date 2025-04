Helena Prestes chiude con Antonella Fiordelisi e smette di seguirla, il retroscena: c'è lo zampino di Shaila Gatta L'unfollow improvviso, il pranzo con Shaila e quel silenzio che dice più di mille parole: cosa c'è davvero dietro lo strappo tra le due ex gieffine e amiche.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Sembrava una semplice amicizia tra due ex protagoniste del Grande Fratello, ma qualcosa si è rotto e il pubblico dei social ha trovato pane per i suoi denti. È bastato un unfollow per far impazzire i fan. Helena Prestes ha smesso di seguire Antonella Fiordelisi su Instagram, e quel che inizialmente poteva sembrare un clic distratto, ha presto assunto contorni molto più intensi, portando ad una faida.

Tutto è partito da un gesto (apparentemente) banale

A volte basta un clic per mandare all’aria un’intera amicizia. O almeno, quella che sui social sembrava tale. Come detto, la Prestes ha smesso di seguire la Fiordelisi sui social e, nel giro di poche ore, i fan si sono scatenati cercando di capire cosa potesse aver provocato una rottura così netta. Una semplice scelta casuale? Improbabile. Anche perché, come ha fatto notare l’esperta di gossip Deianira Marzano, il tempismo è stato fin troppo perfetto: proprio nei giorni in cui Antonella veniva fotografata sorridente a pranzo con Shaila Gatta, ex velina e nota rivale della modella brasiliana.

Shaila al centro del malcontento di Helena

Quel pranzo, a cui era presente anche Maia Benedicto, ha fatto il giro dei social più velocemente di quanto ci si potesse aspettare. E a quanto pare, Helena non avrebbe per nulla gradito la complicità mostrata da Antonella nei confronti di Shaila, con cui, è risaputo, i rapporti non sono mai stati distesi, anzi. A peggiorare le cose, il fatto che Fiordelisi non si sia limitata a condividere un momento conviviale, ma abbia anche preso pubblicamente le difese di Shaila, bersagliata dagli haters dopo la fine della sua storia con Lorenzo Spolverato.

GF: Helena smette di seguire Antonella Fiordelisi

Dietro al gesto social, quindi, non ci sarebbe stato solo fastidio, ma una vera e propria delusione. Secondo Deianira, Helena si sarebbe sfogata con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, raccontando di essere rimasta amareggiata nel vedere Antonella così vicina alla sua ‘nemica’: "So da ex concorrenti del GF che lei si era lamentata di averla vista con Shaila. Aveva chiesto a queste persone di non seguirla più, la ovviamente loro hanno risposto di no, spiegando che non c’entravano nulla, proprio come Antonella che non è coinvolta in queste situazioni", ha riportato Deianira nelle sue storie, lasciando intendere quanto la reazione di Helena fosse stata percepita come eccessiva da molti.

Helena Prestes e Antonella Fiordelisi erano davvero amiche?

Un altro dettaglio interessante, che in tanti stanno sottolineando, riguarda la natura del legame tra le due. Helena e Antonella erano effettivamente così unite? O si trattava più che altro di una simpatia nata lontano dai riflettori? Quel che è certo è che la Prestes, almeno da parte sua, forse si aspettava qualcosa di più: forse un po’ di solidarietà, o almeno neutralità, soprattutto in una situazione delicata come quella con Shaila. Invece, ha trovato l’opposto, tra sorrisi e post condivisi sui social. Chi avrà ragione?

Grande Fratello: le polemiche e la divisione dei fan

Nel frattempo, il popolo del web ha detto la sua. E come spesso accade, i pareri sono stati tutt’altro che unanimi. C’è chi ha accusato Helena di essere immatura, incapace di distinguere tra vita reale e dinamiche social, e chi invece ha preso le sue parti, sostenendo che in certi ambienti – soprattutto quando si tratta di reality – le alleanze valgono più di mille parole. In tutto questo, né Antonella né Helena hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nessuna spiegazione, conferma o smentita. Motivo per cui queste rivelazioni della Marzano restano comunque da prendere con le pinze. Al momento resta solo un silenzio pesante, in attesa di ulteriori sviluppi.

