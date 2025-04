Grande Fratello, tregua (temporanea) tra Shaila e Lorenzo. L’incontro al Castello delle Cerimonie e il dettaglio social I due ex saranno presenti oggi nella stessa location, cioè il celebre Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate. Ma non è affatto detto che si incroceranno. Ecco i dettagli.

Si incrociano ancora, forse solo da lontano, i destini di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Teatro del (possibile) incontro tra i due ex innamorati è il Castello delle Cerimonie, cioè il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Lì ieri sera si sarebbe recato Lorenzo Spolverato, in vista di un evento che lo vedrà entrare a contatto con i fan. E non è passato inosservato il fatto che Shaila, oggi, sarà presente al Castello (dopo Lorenzo) per la presentazione del suo nuovo brand. Possibile quindi un incontro lontano da occhi indiscreti. Anche se una recente mossa social dell’ex velina parrebbe mettere in crisi le speranze dei fan. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, l’incrocio (possibile) tra Shaila e Lorenzo Spolverato

Forse si vedranno, ma solo da lontano. Oggi gli ex fidanzati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno fatto sognare i fan del Grande Fratello negli scorsi mesi, saranno entrambi presenti al Castello delle Cerimonie. Prima Lorenzo, dalle 17.00 alle 19.00, per un incontro esclusivo con gli affezionati. E poi Shaila, per la presentazione del suo nuovo brand. E nel frattempo, altri eventi hanno ingarbugliato ancora di più la storia che coinvolge i due ex gieffini.

Ieri infatti Spolverato, in compagnia dell’ex gieffino Michael Castorino, si è presentato per tempo al suddetto Grand Hotel La Sonrisa. E pare che a una cena tra amici siano arrivati anche Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, nonostante non fossero tecnicamente tra gli invitati. "Io in realtà non me li aspettavo", ha dichiarato lo stesso Spolverato, "non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro". Ma il punto, quello vero, è che questo incontro inatteso avrebbe spinto proprio Shaila Gatta a compiere un gesto molto forte.

La mossa social di Shaila ‘contro’ Cainelli e D’Apice

Qualcuno lo ha notato subito. Shaila ha smesso di seguire via social sia Chiara Cainelli che Alfonso D’Apice. Forse non avrà perdonato agli ex amici di aver fatto ‘comunella’ con Lorenzo. E forse il motivo della mossa, come sostiene qualcuno, è stato davvero l’incontro di ieri sera al Castello. Difficile dirlo. Così come è impossibile sapere, al momento, se alla fine avverrà un nuovo confronto tra Spolverato e la Gatta. Giorni fa, i due si erano risentiti in maniera pacifica, ma solo in videochiamata. Ora qualcosa potrebbe spingerli a riavvicinarsi. Ma le incognite sono talmente tante che a noi resta solo un’opzione: aspettare, prestando attenzione. Vedremo tra poche ore se gli Shailenzo si saranno davvero ritrovati.

