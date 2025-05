Maica Benedicto svela perché Lorenzo e Shaila si sono lasciati: c'entra Helena Maica Benedicto era stata protagonista di uno scambio con il Grande Fratello italiano, oggi ha svelato alcuni retroscena dell'addio tra Shaila e Lorenzo

In Spagna ormai è diventata una vera e propria star del piccolo schermo: Maica Benedicto, in soli sei mesi, ha partecipato a tre reality show, guadagnandosi l’affetto del pubblico e nelle ultime ore è tornata a parlare di Shaila e Lorenzo. Il suo percorso televisivo è iniziato lo scorso autunno con il Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello, in cui è stata anche protagonista di uno scambio internazionale con la casa italiana.

Il successo ottenuto le ha poi aperto le porte del Gran Hermano Duo, dove si è classificata al secondo posto, e ora la vede tra i concorrenti di Los Vecinos De La Casa De Al Lado, un reality innovativo dove alcune coppie vivono in appartamenti trasparenti e possono interagire in un patio comune, ma solo in momenti prestabiliti decisi dalla produzione.

Maica Benedicto la rivelazione su Shaila e Lorenzo

Maica, oltre alla sua presenza scenica, sta facendo parlare di sé anche per alcune rivelazioni che toccano i protagonisti del Grande Fratello italiano. In un video che sta circolando con insistenza sui social, infatti, la giovane concorrente racconta un retroscena legato alla coppia Lorenzo Spolverato – Shaila Gatta e al presunto coinvolgimento di Helena Prestes.

Secondo quanto riferito da Maica, dopo la fine del programma avrebbe avuto modo di rivedere o sentire Shaila Gatta, la quale le avrebbe confidato i motivi della rottura con Lorenzo: "Shaila mi ha detto che ha capito che Lorenzo era ancora innamorato di Helena, ammesso e concesso che lo sia mai stato veramente", rivela Maica nel filmato.

Le parole della Gatta, in effetti, sembrano trovare conferma nel duro confronto avvenuto in diretta durante la finale del Grande Fratello, quando Shaila decise di lasciare Lorenzo davanti a tutta Italia in finale: "Non so come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo", aveva dichiarato in quell’occasione. "Mi sono sentita molto usata e poco amata. Se penso che questo non sia un amore sano è perché credo che tu ami una parte di me solo perché ti fa sentire meglio". E sul legame con Helena Prestes aveva aggiunto: "Lorenzo, sei ossessionato tu da Helena, non lei da te".

Un’affermazione che, col senno di poi, assume un significato ancora più ambiguo. Era davvero ossessione o piuttosto un amore non risolto? Lorenzo ha mai superato il suo interesse per Helena, o era proprio questa la radice del malessere con Shaila?

Intanto, Maica continua a far parlare di sé. Non solo è una presenza costante nei reality, ma si sta rivelando anche una fonte di gossip capace di attirare l’interesse non solo del pubblico spagnolo.

