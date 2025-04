Lorenzo Spolverato, la svolta dopo il Gf: il nuovo programma e l'ultimo ‘no’ di Shaila Secondo Deianira Marzano, Mediaset starebbe pensando di affidare uno show tv a Lorenzo Spolverato, star dell’ultimo Grande Fratello

Spesso riguardo agli ex concorrenti del Grande Fratello si è parlato di una sorta di maledizione, ossia l’oblio mediatico calato all’improvviso dopo mesi e mesi di super esposizione nella casa del reality. Ci sono passati in molti – da Perla Vatiero a Tommaso Zorzi – ma a quanto pare la stessa sorte non toccherà a Lorenzo Spolverato. L’iconico e divisivo concorrente dell’edizione 2024/25 del Gf, infatti, sarebbe corteggiatissimo dalla televisione e presto potrebbe tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo.

Lorenzo Spolverato, il nuovo programma dopo il Grande Fratello

Insieme a Shaila Gatta, Lorenzo è stato il mattatore indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello che ha avuto come filo conduttore principale la storia d’amore (finita malissimo) tra la velina napoletana e il modello milanese. Se tra gli ex piccioncini della Casa le cose non sono andate bene, Lorenzo potrebbe presto consolarsi gettandosi a capofitto nel lavoro. Lo ha svelato oggi l’influencer specializzata in gossip tv Deianira Marzano, che ha dedicato a Spolverato e al suo futuro lavorativo una storia sul suo profilo Instagram: "Nei corridoi Mediaset si mormora spesso il nome di Lorenzo Spolverato, protagonista indiscusso di un nuovo progetto televisivo, cucito su misura per la sua personalità! Si preannuncia una stagione ricca di successi per l’ex gieffino, che ancora non immagina cosa lo aspetta. Più di questo ora non possiamo svelare". Sul tema è intervenuto anche Amedeo Venza, collega della Marzano, che ha condiviso la sua storia e aggiunto un ulteriore pronostico sulla carriera di Spolverato: "Lorenzo è tra quelli più richiesti ovunque! E mi sa che lo vedremo presto anche sulle consolle".

Il no di Shaila: niente incontro chiarificatore

Se il lavoro promette bene, lo stesso non si può dire per l’amore. Dopo essere stato scaricato in diretta tv da Shaila Gatta durante la finale del Grande Fratello, infatti, Lorenzo non è riuscito a riavvicinarsi alla ballerina partenopea, che finora è rimasta ferma nella sua decisione di non voler riaprire una relazione da lei bollata come ‘tossica’ e sbilanciata. L’ex gieffino ha ammesso più volte nei giorni scorsi di aver provato a ricucire lo strappo, ma senza fortuna, perché Shaila finora ha sempre rifiutato d’incontrarlo, respingendo anche l’ultimo ‘assalto’ pochi giorni fa: "Michael (Castorino, ndr) ha proposto anche un incontro, ma lei ha rifiutato" ha ammesso Lorenzo. Al tempo stesso, però, Spolverato ha smentito con decisione il rumors esploso nei giorni scorsi che parlava di una sua relazione con una nota giornalista Mediaset: "Non ho nessun flirt, men che meno con giornaliste" ha detto l’ex gieffino, che al momento sembra ancora concentrato nell’impresa (impossibile?) di riconquistare la sua amata Shaila.

