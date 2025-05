Like a Star, Amadeus incorona Adolfo ma il debutto spacca i social: "Altro che Tale e Quale show" Sul web il nuovo talent di canale Nove è stato commentatissimo, ma non tutti hanno apprezzato: "Noioso e lento".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo un inizio non proprio entusiasmate in termini di ascolti sul canale Nove, Amadeus ci riprova con un nuovo format, Like a Star. Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, il talent è andato in onda con la prima puntata e la presenza dei tre giudici, Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical, e pare abbia riscosso qualche successo (ma anche alcune critiche). A vincere questo primo appuntamento è stato il talentuoso Adolfo Durante, concorrente del team Mina, che ha saputo conquistare letteralmente tutti, a casa e in studio, con la sua interpretazione. Sui social il programma è stato commentatissimo, dividendo molto il pubblico tra chi ha apprezzato il nuovo format e chi, invece, lo ha trovato noioso e molto (forse troppo) simile a Tale e Quale show.

Like a Star, i social si dividono ma c’è chi apprezza: "Strepitoso"

Amadeus ha forse trovato il suo riscatto con Like a Star, la singing competition che ieri sera è andata in onda sul Nove con la prima puntata. Il conduttore è piaciuto, sempre disinvolto e grintoso, e anche i giudici hanno fatto la loro parte: Serena Brancale, alla sua prima esperienza come giurata, è frizzante, Elio ha rispolverato le doti che già conoscevamo in X Factor, mentre Rosa Chemical è parso l’unico un pelo in difficoltà, ma si ambienterà presto. Sui social questo debutto di Like a Star è stato commentatissimo, e gli utenti si sono divisi tra critiche e plausi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su X, specialmente, i telespettatori hanno seguito con attenzione i programma ed espresso in contemporanea i loro giudizi con tweet entusiasti: "Altro che tale e quale show, vi ricordate le imitazioni della Parietti, della Marini ecc ecc? Questi si che sono bravissimi", "Io credo che se un programma emozioni allora vuol dire che è giusto e bello se poi come dite è copiato o altro a me non interessa nulla…..bravo Amadeus", "Per un po’ ho allontanato i pensieri… Programma STREPITOSO!!! COMPLIMENTI A TUTTI", "LikeAStar è un talent godibile e piacevole dove i riflettori sono puntati sui Nip protagonisti e il loro talento. La giuria funziona, Amadeus sa il fatto suo".

Più polemici, invece, altri commenti: "Ho visto una mezz’ora del programma e non mi ha convinta. Noioso e lento, con una giuria poco famosa e non di polso, non mi ha entusiasmata, mi aspettavo di meglio", "Bel programma? Facile copiare le idee? Non vi ricorda nessun programma? Programma noioso. Bruttissima copia di Tale e Quale Show. Nessuno riesce ad inventare qualcosa di nuovo!", "Ma Amadeus non voleva fare cose rivoluzionari su Nove? A me pare un miscuglio di programmi visti e rivisti sulla Rai", "Ma ce la fate a concepire un programma che non sia gente che canta, imitazioni, giudici? gli autori li pagate anche? #likeastar".

Potrebbe interessarti anche