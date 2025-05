Amadeus va oltre il Nove: lo svolta per rilanciare Like a Star (ma Fiorello lo rivuole in Rai) Amadeus rilancia il suo talent dopo il debutto deludente: seconda puntata in simulcast sui canali del gruppo WBD. Ma una chiamata di Fiorello può riportalo in Rai: "Porte aperte".

CONDIVIDI

Il debutto di Amadeus alla guida di ‘Like a Star‘ non è andato nel migliore dei modi, ma ‘Warner Bros. Discovery’ ha già pronta la strategia per rilanciare il talent show dedicato ai Nip che imitano stelle della musica nella voce e nel look. Non si tratta del cambio di giorno di messa in onda (come invece paventato la scorsa settimana) ma di una mossa che amplificherà la visibilità del programma e – si spera – anche i suoi indici d’ascolto.

Like a Star, il rilancio della ‘Warner Bros. Discovery’ dopo il debutto

Trasmessa mercoledì 14 maggio sul Nove, la prima puntata di Like a Star ha rimediato uno share del 2.4% (salito al 3.3-3.7% nel secondo blocco della trasmissione). Non un risultato indimenticabile, forse un po’ troppo punitivo nei confronti di uno show comunque ben costruito, con un cast ospiti fissi intriganti (Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical) e che in generale ha scatenato un hype importante sui social, dove per giorni hanno imperversato commenti e video sulla prima puntata. Fatto sta che sin da subito ai piani alti della ‘Warner Bros. Discovery’ hanno iniziato a ragionare su una strategia per rilanciare lo show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amadeus a ‘reti unificate’ col simulcast

Inizialmente la svolta post premiere sembrava dover riguardare il giorno della messa in onda delle seguenti puntate, spostando Like a Star dal mercoledì al martedì, ma l’ipotesi è nata e tramontata nel giro di poche ore. Lo show resterà in palinsesto al mercoledì sera, ma a partire dalla seconda puntata in programma domani – 21 maggio 2025 – ci sarà la grande novità del simulcast. Come segnalato dal sito Davidemaggio, tutti i canali del gruppo guidato Alessandro Araimo trasmetteranno in contemporanea lo show di Amadeus, che quindi potrà contare su di un ‘boost’ di visibilità importante che – potenzialmente – dovrebbe dare uno scossone verso l’alto allo share. Non è la prima volta che il gruppo WBD ricorre a tale soluzione. Lo stesso Amadeus ha potuto contare sulla trasmissione ‘a reti unificate’ nelle serate inaugurali di ‘Chissà Chi’ è e di ‘Arena Suziky’ ma anche per la finalissima de ‘La Corrida’ (che sfiorò l’8%).

Il futuro di Amadeus: l’ipotesi Canale 5

Amadeus, insomma, rimane un ‘asset’ fondamentale per la ‘Warner Bros. Discovery’, che con questa decisione dimostra di voler puntare forte sul conduttore ravennate e i suoi programmi. Ma le voci attorno al futuro di ‘Ama’ non si placano, anche perché parliamo di un ‘pezzo da novanta’ della Tv che fa gola a tutti. Pochi giorni fa si è diffusa l’indiscrezione relativa a un possibile interessamento di Mediaset, che dopo averlo arruolato ‘in prestito’ come giudice della fase Serale di Amici vorrebbe tenersi Amadeus in scuderia per affidargli l’access prime time di Canale 5 a partire dal prossimo autunno (in alternanza con Striscia).

Il siparietto tra Fiorello e Amadeus tra Nove e ritorno in Rai

Ora però emerge una nuova prospettiva (clamorosa) che riguarderebbe il ritorno di Amadeus in Rai dopo la separazione consumata la scorsa estate. A far partire il ‘tam tam’ è stato Fiorello, che ieri è riapparso su Radio2 annunciando la partenza della sua nuova trasmissione radiofonica: "Radio2 Radio show la pennicanza". Per l’occasione ‘Ciuri’ è stato raggiunto in diretta da una telefonata del suo grande amico Amadeus, che si è presentato come ‘geometra Sebastiani. "Qua in Rai sei come Voldemort", ha detto Fiorello. Amadeus è stato al gioco e con tanta autoironia ha scherzato sugli ascolti non brillantissimi raccolti con Like a Star: "In questo momento mi trovo nel camerino. È chiaramente un camerino modesto, dal 3% di share", le sue parole. Amadeus ha poi ricordato il recente compleanno di Fiorello, che lo scorso 16 maggio ha compiuto 65 anni: "65 è quanto facevi di share quando eri in Rai – ha risposto lo showman siciliano – Lo sai che in Rai ti vogliono bene. Se dovessi avere un ripensamento, sai che le porte sono sempre aperte". Amadeus ha quindi chiuso il siparietto con diplomazia: "Lo so, anche io voglio bene a loro". Si è trattato di una gag, naturalmente. Ma chi lo segue Fiorello sa bene che in passato ha spesso anticipato scenari che sembravano (ma poi diventati realtà) proprio con i suoi siparietti. Le battute con Amadeus sul ritorno in Rai, quindi, sotto sotto potrebbero nascondere un piccolo fondo di verità.

Potrebbe interessarti anche