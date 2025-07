"Amadeus torna in Rai grazie a Fiorello", retroscena clamoroso: cosa succede Secondo un rumor, Fiorello sarebbe il vero regista di un possibile ritorno di Amadeus in Rai: dopo il debutto tiepido su Nove, spunta l’ipotesi del rientro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’esperienza di Amadeus su Nove si sta rivelando tutt’altro che semplice. Dopo un debutto ‘tiepido’ di Like a Star, i numeri sono poi crollati complicando un po’ le cose. Ma nonostante tutto, il conduttore non ha perso né il sorriso, né il senso dell’umorismo, non pentendosi mai della scelta di lasciare la sua ‘casa sicura’, ovvero la Rai. Ma forse (e prendete con le pinze questo che stiamo per comunicarvi) qualcosa potrebbe cambiare. L’amico di sempre, Fiorello, potrebbe essere la chiave per farlo tornare in Rai. Il mattatore starebbe lavorando a questa possibilità ma, per saperne di più, dovrete continuare a leggere l’articolo.

Amadeus, Fiorello ‘al lavoro’ per farlo tornare in Rai: cosa sta succedendo

Amadeus pronto a tornare in Rai? Questa è una bella domanda di cui non sappiamo la risposta ma qualcosa si sta smuovendo. Starebbe circolando un’indiscrezione importante sul possibile ritorno di Amadeus in Rai. Dopo aver lasciato Viale Mazzini per iniziare una nuova esperienza sul Nove, il conduttore non avrebbe raggiunto i risultati attesi. Secondo L’Espresso, "la prima stagione su Nove non avrebbe entusiasmato né il presentatore né i vertici di Discovery". Gli ascolti dei suoi programmi, infatti, non avrebbero conquistato il pubblico, come l’azienda sperava, né tolto spettatori alla concorrenza. Per questo si è parlato più volte di un suo possibile addio a Discovery e di un futuro in un’altra rete, come Mediaset (dove è stato giudice di Amici) o di un ritorno in Rai. A rafforzare queste voci c’è anche Fiorello, amico fraterno di Amadeus, che durante una diretta Instagram aveva già fatto una battuta sul tema.

L’Espresso sottolinea che "è così che un ritorno di Amadeus in Rai non è solo una banale suggestione". La recente esperienza nel talent di Maria De Filippi, Amici, viene definita "un segnale chiaro. L’ex conduttore di Radio Deejay ha voglia di grande pubblico". Inoltre, la testata scrive che Fiorello potrebbe avere un ruolo importante nel riavvicinamento alla Rai: "Tra i pontieri di un possibile ritorno in Rai, ci sarebbe Rosario Fiorello che, nella sua ultima creatura radiofonica, ha più volte fatto simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove". Per ora, si tratta solo di supposizioni e di indiscrezioni.

Il flop di Like a Star

Mercoledì 2 luglio 2025, si è concluso Like a Star, il talent show condotto da Amadeus. Il programma ha chiuso con ascolti deludenti nonostante un cast di qualità e un format interessante, raggiungendo solo il 3,9% di share e 417mila spettatori. Il programma ha invece avuto successo sui social, ma il pubblico televisivo tradizionale è rimasto distante, causando un insuccesso parziale. Amadeus continuerà a condurre The Cage – Prendi e scappa su Nove, che però fatica a decollare negli ascolti.

