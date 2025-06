Amadeus, ascolti da brividi e lui ironizza: “Vuole più bene a me che allo share” Il talent del conduttore non ingrana e gli ascolti ristagnano, ma Ama scherza sullo share mostrando la sua umanità, ricordando che chi sei vale più del successo.

Momento difficile per l’ex direttore artistico di Sanremo, la sesta puntata di Like a Star, format musicale portato avanti su Nove da Amadeus, si è fermata a 380mila spettatori con il 2,6% di share. Un risultato che conferma il trend negativo delle settimane precedenti e che mette in evidenza la difficoltà del programma nel trovare una sua fetta di pubblico. Al presentatore non va meglio neanche nell’access prime time: The Cage – Prendi e scappa ha segnato un altro 2,7%. La situazione resta più o meno invariata: nonostante l’appeal dei programmi e la fama del presentatore, il pubblico generalista non ha seguito Amadeus sul Nove. Ma nonostante questo, l’ex volto di Affari tuoi ha scelto, con semplicità e leggerezza, di darci una grande lezione di umanità, scherzando come suo solito. Ecco cosa ha detto nell’ultima puntata.

Amadeus e Like a star: una concorrenza spietata e un confronto impari

Le aspettative erano altissime, eppure il volto dei record di Rai 1, l’uomo che ha rilanciato Affari Tuoi e riscritto la storia di Sanremo, sbarcando su Nove con l’anticipazione di un condottiero che sta per sovvertire le sorti di uno scontro, non ha fatto centro come suo solito. I dati chiariscono che il pubblico non ha risposto, almeno non attraverso la televisione. Il confronto con le altre reti non è rassicurante. Su Tv8, un film del 1998 come Armageddon – Giudizio finale ha portato a casa 353mila spettatori e il 2,7% di share, superando in valori assoluti Like a Star. Un cult che, a distanza di anni, riesce ancora a fare meglio di un format inedito non è necessariamente il segnale di un problema, ma fa riflettere. Intanto, su Rai 1, Affari Tuoi con Stefano De Martino continua a viaggiare sopra i 4 milioni di spettatori. Un cambio di rotta che non è passato inosservato e che alimenta inevitabilmente paragoni e nostalgie nel pubblico dell’ex prime time Rai.

La risposta sagace di Amadeus a Like a Star

Durante l’ultima puntata di Like a star però, Amadeus ha scelto la via dell’ironia. In studio, mentre l’assistente lo avvisava della presenza di un gradino, ha commentato: "Se non mi avesse detto che c’era questo, io sarei caduto. È vero, magari fai un punto di share in più, ma lui vuole più bene a me che allo share". Una battuta che ha fatto sorridere lo studio e il web, dove per altro Ama resta una figura centrale e molto amata, rimanendo un programma parecchio commentato dagli utenti social.

Il supporto social ad Amadeus

Se è vero che gli ascolti tv raccontano una realtà difficile, è pur vero che il seguito di Amadeus sui social non sembra diminuire. Ogni puntata di Like a Star genera centinaia di commenti, meme, clip e discussioni. Il pubblico più giovane, quello di X e Instagram, si fa sentire. Forse meno presente davanti alla tv tradizionale, ma presente. E questo, in un panorama sempre più multipiattaforma come quello a cui andiamo neanche troppo lentamente incontro, non è affatto un dettaglio secondario.

L’approdo su Nove che sorprende

L’approdo sul Nove era stato annunciato come il colpo del secolo. E invece, almeno per ora, è un salto che non sta pagando. Ma non è tutto da buttare. Amadeus resta un nome pesante, che sa tenere il palco e che ha ancora molto da dire. Il problema è trovare un format davvero forte, che parli al pubblico della rete, e che sia soprattutto capace di rompere la pigrizia del pubblico televisivo, troppo poco incline ad esplorare oltre i primissimi canali. Il flop di Like a Star non può essere ignorato, ma nemmeno usato come sentenza definitiva. Le prime serate del Nove restano una sfida enorme per qualsiasi volto tv. Servirà tempo, e una pianificazione editoriale lungimirante, per vedere i risultati attesi.

