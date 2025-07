Amadeus, come va The Cage senza Affari Tuoi: i numeri (impietosi) che ‘scagionano’ De Martino Il game show dell’access prime time di Nove non è riuscito a risalire nei dati Auditel nonostante la ‘fine’ della concorrenza di Rai 1: la crisi d’ascolti

Sembra non avere fine il periodo buio di Amadeus negli ascolti tv. Dopo il flop di Like a Star in prima serata, infatti, le cose non vanno meglio nell’access prime time, dove The Cage – Prendi e Scappa non è ancora riuscito a risalire nei dati Auditel nonostante le "vacanze" di Stefano De Martino. Il game show di Nove era chiamato alla svolta con la fine dell’ingombrante concorrenza di Affari Tuoi ma, almeno per il momento, i numeri sono tutt’altro che incoraggianti. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Amadeus, l’allarmante andamento di The Cage: prosegue la crisi d’ascolti (anche senza De Martino)

Lo scorso 8 giugno The Cage – Prendi e Scappa faceva il suo debutto su Nove con una prima puntata speciale in prima serata, "godendosi" il traino della finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e debuttando al 5,80% di share. Dal giorno successivo è iniziata l’avventura in access prime time e i numeri sono precipitati: nelle settimane successive il game show di Nove non è andato oltre una media del 2,8% di share, oscurato dalla concorrenza a dir poco ingombrante di Stefano De Martino, vero e proprio dominatore dell’access di questa stagione televisiva al timone di Affari Tuoi. A partire dal 30 giugno si è presentata ad Amadeus la grande chance: con Affari Tuoi arrivato ai titoli di coda, The Cage era chiamato a risalire la china negli ascolti tv, ma le cose (almeno per il momento) non sono andate come sperato.

Lunedì 30 giugno The Cage è cresciuto fino al 3,2% di share con 540mila spettatori ma – escluso un picco del 4% di share (563mila spettatori) registrato il 4 luglio – si è assestato poco sopra la soglia del 3% di share. Il game show condotto da Amadeus ha chiuso la prima settimana senza De Martino su Rai 1 con una media del 3,3% di share, facendo segnare una crescita minima che ha deluso le aspettative. Anche questa settimana non è partita nel migliore dei modi, con la puntata di ieri lunedì 8 luglio scesa al 3,1% di share con poco più di mezzo milione di spettatori. Dopo i numeri tutt’altro che esaltanti di Like a Star (terminato settimana scorsa con la vittoria di Adolfo Durante), insomma, per Amadeus il rischio di un altro flop è concreto. Questo è l’andamento su Nove di The Cage – Prendi e Scappa (dopo l’addio di Stefano De Martino e Affari Tuoi al palinsesto di Rai 1) nel dettaglio:

30 giugno : 3,2% di share (540mila spettatori)

: 3,2% di share (540mila spettatori) 1 luglio : 2,9% di share (469mila spettatori)

: 2,9% di share (469mila spettatori) 2 luglio : 3,3% di share (503mila spettatori)

: 3,3% di share (503mila spettatori) 3 luglio : 3,3% di share (498mila spettatori)

: 3,3% di share (498mila spettatori) 4 luglio : 4% di share (563mila spettatori)

: 4% di share (563mila spettatori) 8 luglio: 3,1% di share (514mila)

