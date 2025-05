The Cage, Giulia Salemi corre in aiuto di Amadeus prima dell'ultimo addio Se i fasti di Sanremo sono ormai un opaco ricordo lo share su Nove non è mai decollato. Il presentatore ci riprova con un nuovo, forse ultimo, format televisivo

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Preparati perché dall’8 giugno 2025 sul Nove arriva un game show che promette adrenalina pura: si chiama The Cage – Prendi e Scappa e lo conduce Amadeus, affiancato da Giulia Salemi. Lo vedremo in access prime time, ogni sera alle 20.30, ed è la versione italiana di un format internazionale che ha già spaccato in 20 paesi nel mondo.

Due concorrenti, una gabbia piena di premi e una sola regola: prendi quello che puoi e scappa prima che si richiuda. Ma attenzione, non basta essere veloci: serve anche sangue freddo, strategia e intesa perfetta con il proprio compagno di gioco. Riuscirà Amadeus a sfondare lo share con questo nuovo format?

I dettagli nel Video!

