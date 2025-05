Rosa Chemical, la vita privata: l'orientamento sessuale, la fidanzata e il bacio con Fedez Scopriamo qualcosa in più sulla sfera più intima del cantante, nonché giudice del nuovo programma “Like a Star” di Amadeus sul Nove.

Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è un rapper e cantante originario di Rivoli, conosciuto soprattutto per progetti musicali come Kournikova, Alieno, Britney e Made in Italy. Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023, con tanto di bacio rubato a Fedez, nel 2025 Rosa Chemical è stato scelto come uno dei tre giudici del nuovo programma Like a Star condotto sul canale Nove da Amadeus. Mentre la sua carriera continua dunque a gonfie vele, scopriamo qualcosa di più anche sulla sua vita privata.

Rosa Chemical, l’adolescenza difficile e l’essenza alternativa

Rosa Chemical si è sempre dimostrato un ragazzo alternativo, dai modi provocatori e dai costumi esuberanti e appariscenti e questo, in un paesino di provincia come quello in cui è cresciuto, non è certo passato inosservato. "Le reazioni erano quelle classiche del paesotto di provincia quando ci si trova di fronte a un ragazzo alternativo. Tanti mi guardavano incuriositi, per come mi vestivo e per quello che facevo, ma niente di più", ha raccontato il cantante a Rolling Stone.

Durante l’adolescenza, Rosa ha vissuto un momento particolarmente difficile, segnato da forti complessi e comportamenti poco sani. "Nel mio periodo adolescente non mi volevo benissimo, non mi trattavo bene, facevo uso di sostanze, mi ubriacavo. Anche con il cibo, l’alimentazione, mangiavo male. Poi ho iniziato a volermi bene, questo è il grande switch che nella vita bisogna fare. Ho sempre avuto complessi, ho sofferto di disturbi alimentari. Mi vedevo sempre in sovrappeso rispetto a quello che ero, non ho mai avuto un buon rapporto con la mia immagine riflessa nello specchio. È tutto un discorso di accettazione, c’è un lavoro dietro. Ho sentito il cambiamento quando ho iniziato a volermi bene", ha raccontato.

Rosa Chemical, l’orientamento sessuale, la fidanzata e il bacio con Fedez

Rosa Chemical ha più volte raccontato che non si identifica in un genere definito, dunque maschile o femminile, e della sua vita privata non si hanno particolari informazioni. Ciò che sappiamo è che, dal 2017 al 2021, il cantante ha avuto una relazione con la modella Bibi Santi, e che dall’estate 2024 ha una relazione con Linda Stabilini, conosciuta anche come ‘queen dei manzi’ per il suo passato da "techno-agricoltrice".

Nel 2023, invece, proprio durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston con Made in Italy, Rosa Chemical si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto particolarmente discutere. Il cantante è infatti sceso dal palco dirigendosi verso Fedez, seduto in prima fila per sostenere la moglie co-conduttrice, e sorprendendo tutti ha dapprima mimato un atto sessuale per poi trascinare il rapper sul palco e baciarlo in maniera molto intensa.

Successivamente, i due sono stati addirittura denunciati per atti osceni in luogo pubblico, anche se la Procura ha poi stabilito l’assenza di reato. "Se rischiare il processo mi ha fatto impressione? Mi ha fatto più impressione la parcella di 3000 euro dell’avvocato d’ufficio. Alla fine ho pagato", ha raccontato Rosa Chemical a Rolling Stone.

