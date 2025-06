Isola dei Famosi, pagelle: Chiara Balistreri ha già vinto (9), Ventura top (8), Giarrusso prende tutti per sfinimento (4) Promossi e bocciati della puntata di mercoledì 4 maggio 2025 del reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Lunghissima serata di diretta per L’Isola dei Famosi 2025, mercoledì 4 giugno, guidata da una Veronica Gentili con la voce ai minimi termini, a causa di una laringite. E succede di tutto in questa lunga serata: due eliminazioni che in realtà non lo sono, prove complicate, polemiche, retroscena, polpette rubate, scontri, e sorprese.

A coadiuvare la conduttrice, come sempre, in Honduras c’era l’inviato Pierpaolo Pretelli, in studio invece, l’opinionista Simona Ventura. In studio anche tre reduci dall’Isola: Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tomassini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come sempre non sono mancate liti e polemiche: la prima che ha visto Jasmin accusata da tutti di aver detto una frase ignobile a Chiara, insinuando che abbia usato la sua dolorosa storia di violenza per visibilità e con l’intervento fortissimo di Simona Ventura.

Poi la polemica di Giarrusso che, arrivato all’ultima spiaggia dopo essere stato eliminato al televoto, continua a recriminare con una Veronica Gentili che gli risponde per le rime, spazientita.

A fine serata, i naufraghi che finiscono al televoto sono: Loredana Cannata, Jasmin Salvati e Teresanna Pugliese (nominata da Omar).

Scopriamo ora le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci sono sembrate più discutibili di questa lunga diretta, con le pagelle de L’Isola dei Famosi di mercoledì 4 giugno.

L’Isola dei Famosi, pagelle della puntata del 4 giugno 2025

La battaglia vinta di Chiara, voto: 9. "Ho accettato l’Isola anche per dimostrare a tante altre ragazze che c’è luce in fondo a quel tunnel che sembra non finire mai" dice Chiara Balistreri non trattenendo le lacrime subito dopo che Veronica Gentili le dice che il suo ex, che ha denunciato tre anni fa, è stato condannato in questi giorni per maltrattamenti e aggressione a tre anni e sei mesi di carcere. "Sono lacrime di gioia!" dice la ragazza mentre la madre dallo studio di Milano la invita a non piangere perché ha già pianto troppo e ora si merita di potersi riprendere la sua vita. Una degna conclusione della serata che si apre con i video che documentano la bruttissima uscita di Jasmin in settimana, che aveva accusato Chiara di usare il suo doloroso passato solo per visibilità e per creare empatia. Una frase orribile, e le lacrime finali di Chiara attestano quanto ingiusta.

Simona Ventura, voto: 8. "L’anno scorso sono morte 113 donne per femminicidio, quest’anno 28, sono quasi 150 donne. Chiara Balistrieri che è stata massacrata dal suo fidanzato che ha cercato di ucciderla e lo ha denunciato con grandissimo coraggio. Quindi tu devi chiedere scusa immediatamente a una persona che porta un messaggio del genere e non devi osare mai più dire che una persona così porta quel messaggio per visibilità, perché lei è andata in ospedale con le ossa rotte e si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta, ma come ti permetti?" Ecco, riportiamo parola per parola la sfuriata di Simona Ventura nei confronti di Jasmin perché non poteva esserci spiegazione migliore sulla gravita della frase e dell’accusa della ragazza. Applausi.

Veronica Gentili rimette a posto Giarrusso, voto: 7. Bravissima Gentili ha ricorrere all’ironia di fronte all’oceano di parole e polemiche che tira fuori per ogni minima questione Dino Giarrusso. A un certo punto però, l’abbiamo vista un po’ spazientirsi mentre l’ex Iena ormai già sull’ultima spiaggia continuava ancora a recriminare non sul televoto, ma addirittura sulle nomination e sulla clip di motivazione della nomination. "Quando poi faremo l’Isola di Dino vedremo, la clip è stata fatta come doveva essere fatta", chiude a un certo punto il discorso, e ci salva a tutti.

Teresanna ruba una polpetta, ma poi confessa. Voto: 6. Ogni anno, i naufraghi ci ricordano qualcosa di cui non abbiamo memoria, ovvero la fame e quanto è brutta. Stasera Teresanna Pugliese arriva a rubare una polpetta della prova ricompensa (in cui lei non ha potuto mangiare), ma poi si pente e confessa il misfatto.

Ahlam, all’Isola a sua insaputa, voto: 5. "Ma Ahlam non lo sapeva che c’era il mare all’Isola dei Famosi?" si chiede Simona Ventura. "Che ti avevano detto quando ti hanno proposto l’Isola dei Famosi, che andavi in montagna?" le si rivolge, ironica, Veronica Gentili. Davvero forse, a memoria nostra, Ahlam è la prima naufraga che, non solo non sa nuotare ma ha addirittura terrore dell’acqua, una cosa, come sottolineato da queste battute, davvero singolare e che rende la sua avventura ancora più sfidante.

Dino Giarrusso estenuante voto: 4. "Dino questa settimana non hai ancora detto che dirigi un giornale!", lo schernisce Simona Ventura a inizio puntata. E pensare che lui non ha ancora iniziato a recriminare e polemizzare sulle questioni più varie ma anche più ridicole, come quando si impunta sul fatto che qualcuno dei naufraghi non ricordi la formula dell’area del triangolo. "Ci faremo carico noi di insegnargli l’area del triangolo", lo canzona Gentili quando, svelato il verdetto del televoto, Giarrusso deve abbandonare l’Isola. Borbottii, malumori e polemiche che proseguono poi sull’ultima spiaggia, veramente estenuante.

Jasmin Salvati, pessima, voto: 4. Dice una cosa orribile a Chiara, poi però non le pare il caso di chiedere scusa perché è "sono molto orgogliosa" e dice pure, una cosa che non avrebbe detto nemmeno nostra nonna, ovvero che è nervosa perché è indisposta. Poi nel corso della serata capisce la gravità di quello che ha detto e appare sinceramente pentita. E a quel punto, il 4 diventa un 6. Speriamo abbia capito davvero.

Potrebbe interessarti anche