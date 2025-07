Adolfo, chi è il vincitore di Like a Star (come Mina): le polemiche queer e le lacrime con Amadeus Nella puntata finale dello show condotto da Amadeus non sono mancate le sorprese, ma a vincere la prima edizione è stato Adolfo Durante: chi è e che lavoro fa

Non solo la finale dell’Isola dei Famosi: ieri sera, mercoledì 2 luglio 2025, si è conclusa anche la prima edizione di Like a Star, il nuovo programma condotto da Amadeus sul Nove. E a vincere la gara, al termine delle 8 puntate complessive, è stato Adolfo Durante del team Mina, un insegnante di scuola primaria che ha 58 anni. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita dell’uomo e le parole dette una volta conclusasi la finale di Like a Star.

Adolfo Durante, chi è il vincitore di Like a Star

Adolfo Durante, vincitore di Like a Star, ha 58 anni e vive nella provincia di Mantova. Di professione fa l’insegnante di scuola primaria, matematica e musica, come dichiara nella primissima clip di presentazione mandata in onda nel programma di Amadeus, aggiungendo inoltre che la sua "passione per la musica nasce vedendo un giorno Loretta Goggi in TV che spiegava come usare la voce. Ero ancora ragazzino, ci ho provato e mi sono reso conto di poter riuscire a cantare": "La musica è talmente importante da prosciugarmi mente e anima. La mia voce ha sempre costituito un problema e probabilmente negli anni non è stata neanche capita, fino ad oggi, dove forse avrò la possibilità di farmi ascoltare e di dire a tutti che esisto anche io".

Adolfo Durante si cimenta col canto da quando era giovanissimo, ma consolida la sua carriera artistica negli anni 2000, cavalcando numerosi palchi in tutta Italia, dove si esibisce sulle note del jazz e del rock, due generi completamente diversi ma che gli permettono di vincere molti concorsi per artisti emergenti. Nel 2015 pubblica il suo primo album intitolato Libertà, e grazie al brano che dà il nome al disco vince il concorso Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty.

Poi è la volta di Una voce per te, mentre nel 2017 incontra il produttore Alberto Lombardi ed escono singoli come Stella e È questa la notte, entrambi inseriti nel vinile Nell’attesa di un bacio. Nel 2020, sempre grazie a Lombardi, pubblica l’album Questione di corde. Due anni dopo, nel 2022, esce l’EP Giorni sospesi di stampo un po’ più rock, mentre nel 2024 pubblica l’album Suprema.

Quest’anno, finalmente, l’occasione della sua vita, un’esperienza che Adolfo descrive con queste parole: "Like a Star è stata una rivalsa su un mondo che evidentemente non mi percepiva. Attraverso Mina forse ho potuto fare in modo di arrivare a più persone che di me avevano probabilmente una conoscenza molto limitata. E’ stato bello vedere negli altri la sorpresa, ma soprattutto ho avuto la possibilità di vedere quali sono i miei limiti, di confrontarmi con quelli che sono i miei punti di forza e i miei punti di debolezza". Ora, dopo il trionfo a Like a Star, potrebbe ottenere il giusto riconoscimento e anche il meritato successo, ed è quello che gli auguriamo.

Adolfo Durante vince la finale di Like a Star con Mina: cosa è successo sul Nove

Adolfo Durante giunge alla finale grazie al talento dimostrato nella prima puntata del programma di Amadeus e nella ‘super finale’ vince la gara che vede coinvolti anche Rosy del team Céline Dion e Valentino nei panni di Lucio Dalla, e lo fa esibendosi egregiamente sulle note di Insieme, un capolavoro intramontabile di Mina. Il vincitore viene votato unicamente dal pubblico in studio, formato da 300 persone, mentre la giuria – Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical – si limita a commentare le performance. Alla fine della serata, Adolfo Durante scopre di aver vinto la prima edizione di Like a Star e si dice incredulo: ottiene i 50mila euro in palio e dall’emozione scoppia a piangere al centro del palco. Prima di consegnare al vincitore il premio, Amadeus gli fa anche una richiesta particolare, ovvero di cantare a cappella un brano di Mina: nemmeno il tempo di finire la prima parola che stupisce tutti.

