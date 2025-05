Ascolti tv ieri (28 maggio): L’Isola dei Famosi crolla, Amadeus da incubo. Tutti i dati Auditel Il reality show di Canale 5 scende al 13,3% di share e viene battuto dal film Pretty Woman su Rai 1, bene Sciarelli e piccolo boom per Tv8: tutti i numeri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Mercoledì dal palinsesto affollato e sfide all’ultimo punto di share negli ascolti tv. Ieri mercoledì 28 maggio 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena la quarta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, mentre Rai ha lasciato spazio al film Pretty Woman. Immancabile l’appuntamento con Federica Sciarelli su Rai 3 al timone di Chi l’ha visto?, mentre su Nove Amadeus ha cercato di riscattarsi dopo i recenti flop alla guida di Like a Star. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Pretty Woman, L’Isola dei Famosi e Chi l’ha visto?

Ieri mercoledì 28 maggio 2025 Rai 1 ha lasciato spazio al cinema e al film Pretty Woman. La pellicola del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere ha appassionato 2 milioni e 622mila spettatori in prima serata, registrando il 15,8% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la quarta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi. La puntata di ieri della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura opinionista – che ha visto l’eliminazione di Alessia Fabiani e il ritiro di Carly Tommasini – è scesa al 13,3% di share, radunando 1 milione e 788mila spettatori in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in onda il secondo episodio della 14esima stagione di Delitti in Paradiso. La serie franco-britannica ha conquistato 906mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share (a seguire Oltre il Paradiso ha fatto segnare il 4,8% di share con 727mila spettatori). Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2015 con Liam Neeson Run alla night – Una notte per sopravvivere, che ha interessato 1 milione e 24mila spettatori, pari al 6% di share.

L’appuntamento di ieri di Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli è stato un altro successo; la prima serata di Rai 3 ha toccato nuovamente il 10,7% di share, raccogliendo 1 milione e 730mila spettatori. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 859mila spettatori alla guida di Una giornata particolare su La7; la puntata di ieri – dedicata alla nascita della Repubblica italiana – ha così raggiunto il 5,3% di share. Fuori dal Coro di Mario Giordano ha segnato il 5,8% di share grazie a 802mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su Tv8 è andata in scena la finale di UEFA Conference League – Real Betis-Chelsea. La vittoria dei ‘Blues’ ha coinvolto 1 milione e 325mila spettatori, facendo registrare un piccolo boom con il 7% di share. Su Nove, infine, Amadeus ha condotto la terza puntata di Like a Star. Dopo i numeri deludenti dei primi appuntamenti, però, il talent show naviga ancora in cattive acque dopo essere sceso al 2,4% di share (417mila spettatori) in prima serata.

Ascolti, i numeri di ieri: la fascia preserale

Risale la china Gerry Scotti al timone di Caduta Libera, che ieri è salito al 18,9% di share con 2 milioni e 460mila spettatori su Canale 5. Ancora distante, però, L’Eredità di Marco Liorni. La puntata di ieri del game show di Rai 1 ha radunato 3 milioni e 626mila spettatori, pari al 26% di share.

Potrebbe interessarti anche