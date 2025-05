Amici 24, Amadeus e Nicolò faccia a faccia sui social: i messaggi dopo le polemiche (e il web s'infiamma) Nelle ultime ore, il cantante ha scritto un messaggio social al quale il giudice ha prontamente risposto, senza però riuscire a placare il contesto polemico.

Continua imperterrita la polemica web (e non solo) nata dopo l’eliminazione del cantante Nicolò Filippucci nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione del talent si è ufficialmente conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria e la proclamazione di TrigNo come vincitore della categoria canto, ma i fan di Nicolò continuano a sostenere che il vero vincitore sia proprio lui, continuando al contempo a criticare i tre giudici (Amadeus, Elena D’Amario e Malgioglio) che hanno preso la decisione di eliminarlo. Nelle ultime ore, Amadeus ha pubblicato un post sui social per ringraziare della bella esperienza e, al di sotto, non è passato inosservato il messaggio di Nicolò, al quale il giudice ha prontamente risposto senza però riuscire a placare le critiche degli utenti: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Amici 24, Nicolò scrive ad Amadeus: la sua risposta

"È stata una bellissima esperienza. Grazie Maria! Grazie a Mediaset! E… complimenti a tutti i ragazzi", ha scritto Amadeus a corredo di una foto pubblicata su Instagram che lo ritrae con Maria De Filippi ad Amici. Al di sotto del post, non è passato certo inosservato il messaggio del cantante Nicolò, il quale ha voluto ringraziare il giudice scrivendo: "Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio". Immediata la risposta di Amadeus che ha commentato scrivendo: "Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio".

Amici, Nicolò e Amadeus si confrontano, ma il web non perdona

Nonostante il gentile confronto avvenuto tra Nicolò e Amadeus, che hanno speso parole splendide l’uno per l’altro, nemmeno questo tentativo è servito a placare l’ondata d’odio che in questi giorni ha colpito i tre giudici, Amadeus compreso, a seguito dell’eliminazione del cantante. Anche al di sotto di questo post è infatti possibile leggere critiche di ogni genere.

"Tu sei troppo un cuore di panna, ma io non cambio idea. Non è stato un buon giudice seguendo solo il suo gusto personale e non giudicando in modo obiettivo", si legge in un commento. E ancora: "Deve ringraziare lui te Nicolò… tu sei stato onesto, vero e gli hai regalato uno spettacolo con la tua voce. Lui no, perché se veramente ha preferito altri a te vuol dire che i suoi Sanremo che abbiamo visto non erano frutto delle sue idee", "Nico sei molto educato e tutto, ma ricorda che Amadeus si è prestato a tutte le macchinazioni della redazione. Ricorda che non ti hanno fatto arrivare in finale per portare due stonati". Fortunatamente, non mancano però anche i commenti positivi, come quello di un utente che scrive: "Nicolò, Amadeus ti stima e tu sei un ragazzo fantastico".

