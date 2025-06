La Rai ‘blinda’ Fiorello e lui sfotte Amadeus: “Piange con un occhio solo”, l’ironia sullo stipendio in Warner Nell'ultima settimana di messa in onda de La Pennicanza, Fiorello parla del suo futuro e di Amadeus, sfottendolo con Biggio, e poi cita Domenica In e l'Inter

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

L’ultima settimana di messa in onda del nuovo programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio 2, La Pennicanza, è cominciata proprio oggi, lunedì 2 giugno 2025: lo show, infatti, chiuderà i battenti venerdì 6 giugno. Sembra però che la Rai non abbia intenzione di lasciarsi scappare lo showman, il quale, durante la puntata, ha parlato di una possibile seconda stagione del programma radiofonico e non ha perso l’occasione di sfottere l’amico e collega Amadeus, oltre a citare Domenica In e la dolorosa sconfitta dell’Inter contro il Paris Saint-Germain. Ma ecco cosa ha detto Fiorello su La Pennicanza in Rai e Amadeus.

La Pennicanza: Fiorello ‘blindato’ dalla Rai e sfotte Amadeus

L’appuntamento con La Pennicanza di oggi è cominciato con l’ironia di Fiorello il quale, oltre a ricordare che il programma sta volgendo al termine, ha lasciato intendere che la sua avventura a Radio 2 potrebbe tornare in onda il prossimo ottobre: "Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci. Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. E’ possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile. Dopo le vacanze… vedremo!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo showman ha continuato il discorso sottolineando che la Rai potrebbe cambiare piani all’ultimo: "Sai com’è…", e poi si è soffermato sulla possibile durata de La Pennicanza, sempre nel caso in cui una seconda stagione venisse confermata: "Ma è possibile che questo programma ricominci i primi di ottobre fino almeno a febbraio, immaginate cosa potremmo fare con il Festival di Sanremo". A questo punto Biggio gli ha chiesto: "E Amadeus cosa fa?", ma Fiorello ha preso in giro l’amico ricordando al collega che lui "sta decantando lì alla Warner, però decanta bene": "Poi lui, al di là dei risultati… diciamo che lo stipendio è buono. In Sicilia sai come si dice: si piange con un occhio. Un po’ come la paghetta che dà Briatore al figlio", ha aggiunto.

Fiorello su Domenica In e la sconfitta dell’Inter

Non è mancato un momento divertente in cui lo showman ha annunciato di aver ricevuto un premio come "miglior assente della TV", riconoscimento consegnatogli insieme a un messaggio di Angelo Mellone, il quale ha citato anche il talk di Mara Venier, Domenica In: ‘Caro Fiorello, sono felicissimo di consegnarti questo premio per la tua rumorosissima assenza. Ma essere presente alla premiazione sarebbe stato contraddittorio… PS: la prossima volta che dici di voler condurre ‘Domenica In’, almeno fammi uno squillo!’".

Infine, Fiorello, tifoso dell’Inter, ha dato vita a una gag sulla sconfitta delle sua squadra del cuore contro il PSG alla finale di Champions League. Prima lo showman ha scherzato dicendo di aver registrato la partita e quindi di non sapere nulla sull’esito: "Non ditemi niente, l’ho registrata! Sabato ho visto ‘La gemma della nostra vita’ su Rai1, domenica avevo una cresima, poi mi sono barricato in casa e non ho parlato con nessuno", e poi, sentendo un concorrente dire ‘È un periodo un po’ così… e poi l’Inter ha perso la finale 5-0…’, ha reagito così: "Quanto?! Cinque a zero?! Ma io l’ho registrata! Cinque gol uno dietro l’altro? Mi sento male…". Il siparietto si è concluso con la chiamata ‘fake’ all’allenatore Simone Inzaghi, che ha detto: "Quando l’arbitro mi ha ammonito verso la fine della partita, gli ho solo urlato: ‘Non voglio il recupero… sennò ne fanno altri tre!’"

Potrebbe interessarti anche