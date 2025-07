Amadeus, Like a Star è un flop (ingiusto): la prossima mossa del conduttore e la scelta del Nove Il talent show ha chiuso una prima edizione deludente negli ascolti: il futuro di ‘Ama’ è in access, poi in bilico tra il ritorno in Rai e la chiamata Mediaset

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ieri mercoledì 2 luglio 2025 è calato il sipario su Like a Star (con la vittoria di Adolfo Durante) e per Amadeus è tempo di pensare al futuro. Dopo avere chiuso una prima edizione del talent show tutt’altro che esaltante dal punto di vista degli ascolti, infatti, il conduttore sarà ancora impegnato nell’access prime time di Nove al timone di The Cage – Prendi e scappa, anch’esso in difficoltà nella battaglia dei dati Auditel (nonostante l’assenza di Stefano De Martino). Per la prossima stagione non sono da escludere eventuali ribaltoni, con Rai e Mediaset alla finestra. Facciamo il punto della situazione.

Amadeus, il flop di Like a Star e i prossimi impegni su Nove

Nella prima serata di ieri su Nove – come detto – si è chiusa la prima edizione di Like a Star. Il talent show condotto da Amadeus ha chiuso in leggera crescita (3,9% di share e 417mila spettatori) ma ha faticato tremendamente negli ascolti. Nonostante il format interessante e il cast senza badare a spese (con Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale alla giuria), Like a Star ha deluso le aspettative crollando anche sotto il 2,5% di share e non avvicinandosi mai alla soglia del mezzo milione di spettatori. La magra consolazione di Amadeus è il successo sui social, dove il suo programma è stato commentatissimo ed è finito spesso in trend; il pubblico generalista televisivo, invece, è rimasto "conservatore" e poco propenso a esplorare altri canali per la prima serata condannando il format a un mezzo flop tutto sommato ingiusto, perché la qualità del programma e la conduzione (sempre impeccabile) di Amadeus avrebbero meritato certamente qualche soddisfazione in più. Ora ‘Ama’ continuerà a condurre The Cage – Prendi e scappa nell’access prime time di Nove, ma anche il game show non sta decollando nei dati Auditel nonostante le "vacanze" di Stefano De Martino e Affari Tuoi.

Il futuro del conduttore (tra Rai e Mediaset)

Il prossimo 13 luglio Amadeus condurrà l’ultima puntata di The Cage – Prendi e scappa e avrà modo di iniziare a pensare al suo futuro. A poco più di un anno dalla firma del faraonico contratto pluriennale (si parlò di 100 milioni di euro) con il circuito Discovery, infatti, non è da escludere un suo clamoroso addio. La Rai sarebbe disposta a riaccogliere il conduttore ravennate (come detto dall’amico Fiorello) così come Mediaset, dove con ogni probabilità ‘Ama’ tornerà già il prossimo anno ancora come giudice di Amici alla corte di Maria De Filippi. La sensazione, tuttavia, è che (almeno per il momento) Warner Bros. non voglia privarsi del suo volto di punta dopo un solo anno e soprattutto dopo avere investito tanto su di lui.

