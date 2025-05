Like a Star, Amadeus cerca il suo riscatto: Nip sul palco e tre super giudici, chi sono Dopo il flop di ascolti con 'Chissà chi è', stasera il conduttore torna sul Nove con una singing competition che promette di essere sorprendente: ecco le anticipazioni.

Dopo il clamoroso flop di ascolti con Chissà chi è (ex I Soliti Ignoti), Amadeus è pronto a tornare sul Nove con un format nuovo di zecca, Like a Star. La singing competition (dal format originale Starstruck, prodotto da Banijay Italia), vedrà persone comuni, ma dotate di un talento eccezionale, trasformarsi in alcune delle più grandi icone musicali, per vincere un premio in denaro, vivendo il sogno di diventare il proprio idolo su uno spettacolare palcoscenico. Il talent parte stasera, mercoledì 14 maggio 2025, in prima tv assoluta e vedrà il conduttore in compagnia di tre volti famosissimi in qualità di giurati: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, infatti, saranno i giudici fissi del programma e avranno il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata, facendolo poi arrivare direttamente alla finalissima, prevista (se il calendario non subirà cambi) per il 2 di luglio prossimo.

Like a Star, come funziona il nuovo talent di Amadeus

Otto puntate, 7 eliminatorie più la finalissima, che promettono di essere "Sorprendenti", come ha detto lo stesso Amadeus a Tv Sorrisi e Canzoni. In ognuno degli appuntamenti di Like a Star si sfideranno sei team ‘tematici’, ciascuno composto da tre persone, che porteranno in scena lo stesso artista con l’obiettivo di conquistare i voti della giuria e del pubblico in studio. "Il loro talento non è solo quello di saper cantare – spiega il conduttore, nella nota stampa – ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, ‘come una stella’". Solo uno dei 18 concorrenti che si esibiscono in ogni puntata, accederà – tramite diverse manche eliminatorie, e grazie al voto della giuria e del pubblico – direttamente alla finale, in cui avrà la possibilità di vincere 50mila euro.

Like a Star, anticipazioni prima puntata: mercoledì 14 maggio 2025

Parte questa sera la nuova sfida di Amadeus sul Nove, con Like a Star. 18 i concorrenti in gara, e che partecipano portano sul palco un artista specifico che amano da sempre, omaggiandolo non solo cantando un suo brano di successo ma anche attraverso la voce, il look e le movenze. Per farlo avranno a disposizione un team di esperti che cura la loro straordinaria trasformazione, con un unico obiettivo: riuscire ad arrivare in finale e portarsi a casa il montepremi di 50mila euro in palio.

Chi sono i giudici: Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical

In studio con Amadeus la giura fissa composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale che, insieme al pubblico, sceglieranno chi portare fino alla puntata conclusiva. "Il pubblico e la giuria formata da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale – ha sottolineato Amadeus a Tv Sorrisi e Canzoni – potranno salvare dall’eliminazione un concorrente a testa. Quindi in finale si affronteranno in dieci: i vincitori delle prime sette puntate, più i tre ripescati dalla giuria". Quella di stasera, quindi, sarà una delle prime sette puntate eliminatorie, e la gara entrerà subito nel vivo, con la presentazione dei concorrenti e già con i primi esclusi.

