L'Eredità, Martina debutta col botto: vincita da capogiro con gaffe clamorosa. Sui social è polemica: "Forse vi è sfuggito" Nella puntata del 27 maggio, Martina prende la Ghigliottina dopo un Triello con Linda e Francesco Maria e un paio di gaffe ai 100 secondi: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno martedì 27 maggio 2025, è la debuttante Martina a giocare alla Ghigliottina per un montepremi potenziale di 200mila euro, ma solo dopo il Triello con Francesco Maria, nuovo concorrente, e la campionessa in carica Linda, che arriva fino ai 100 secondi e poi sbaglia la risposta all’ultima domanda, lasciando la possibilità di vincere una ghiotta somma di denaro alla rivale e nuova campionessa de L’Eredità. Ecco cosa è successo durante la puntata del 27 maggio.

L’Eredità, puntata 27 maggio 2025: cosa è successo

Durante la puntata, i primi a giungere al Triello sono i debuttanti Francesco Maria e Martina, mentre a Linda, avendo preso ‘la scossa’, tocca la sfida a due per la quale sceglie di battersi con Andrea. A vincere questo duello è proprio la campionessa in carica, che non perde quindi il suo posto al Triello, dove indovina ben 4 risposte consecutive, tra cui la prima domanda pigliatutto, lasciando Francesco Maria senza un euro. Marco Liorni ricorda che se si azzeccano tutte e sette le soluzioni ai quesiti si finisce dritti alla Ghigliottina e poi si chiede: "Ce la farà a prenderne un’altra? Sarebbe clamoroso!"

La domanda successiva è la seconda pigliatutto e questa volta Linda punta al montepremi di Martina ma sbaglia la risposta e perde metà dell’eredità, scoprendolo con queste parole del conduttore: "Fare filotto e prenderle tutte e sette è qualcosa di epico, ma devi rimandare questa impresa". Al termine della manche, Francesco Maria deve lasciare il gioco perché fermo a 0, mentre Linda e Martina si sfidano nei "100 secondi", durante cui nessuna delle due concorrenti proferisce parola quando Liorni chiede: "In quale opera di Verdi Alfredo e Violetta si innamorano?" Ne "La traviata", ricorda il conduttore. Ma Martina fa un’altra gaffe clamorosa all’inizio dei 100 secondi, perché al quesito "Qual è il corpo celeste più vicino alla Terra?" risponde "Urano".

Martina va alla Ghigliottina grazie a un errore di Linda sul gong e poi trova gli indizi "Pioggia", "Lavorare", "Batteria", "Punto" e "Televoto", dimezzando il montepremi di 200mila euro solo una volta. Per portarsi a casa l’eredità di 100mila euro, la debuttante punta su "Percentuale" e poi commenta: "Andata bene per essere la prima volta qui, con due o tre parole, secondo me, si lega. Ho cambiato idea all’ultimo. Stavo andando sul termine partenza, poi mi è venuta questa". Martina spiega il suo ragionamento, del tutto sensato, anche se non riesce a collegare nel modo più semplice "Percentuale" con "Lavorare", un abbinamento che in realtà non è particolarmente complesso rispetto ad altri: lavorare a percentuale. La parola trovata, infatti, si rivela essere giusta e Marco Liorni esclama: "Evviva! Sei stata eccezionale, veramente. La percentuale dei concorrenti che arrivano alla Ghigliottina non è male, ma quella di coloro che la indovinano insomma, e tu ci sei riuscita!" Martina porta a casa 100mila euro al suo debutto ne L’Eredità!

Le polemiche sui social

Dopo la puntata de L’Eredità del 27 maggio 2025, non mancano le polemiche sui social per la gaffe di Martina e la conduzione di Liorni, ma nemmeno complimenti per la partita della debuttante: "Sarei pure contento stasera per Martina se non si basasse tutto sulle percentuali (ironia)", "Non sa cosa dire…non sa creare la suspence. Io davvero non mi capacito, ci sono un sacco di presentatori migliori di lui. Boh!", "Oggi è difficile. Non lo so", "Vergogna non conoscere la Traviata", "Non conoscere i protagonisti de La Traviata", "Ma forse vi è sfuggito che ha detto che Urano è il corpo celeste più vicino alla terra". Tra gli apprezzamenti, leggiamo su X: "Ammazza, non era facile! Brava!!!", "Bravissima Martina! Non era facile questa sera", "Martina fa il colpo. 100 Mila euro alla prima ghigliottina! Pazzesco", "Molto più semplice lavorare a percentuale come per gli agenti di commercio".

