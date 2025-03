Lorenzo Biagiarelli, chi è il compagno di Selvaggia Lucarelli: dall’addio ad Antonella Clerici al ‘no’ al matrimonio Lo chef cremonese e la giudice di Ballando hanno una relazione dal 2016: lo scorso anno furono al centro del caso di suicidio della ristoratrice di Lodi

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono oggi una delle coppie più note del mondo della tv e dello spettacolo. Insieme dal 2016, la giudice di Ballando con le Stelle e lo chef sono infatti inseparabili e condividono sia la passione per i social e il piccolo schermo sia quella per viaggi. Ma cosa sappiamo della loro vita privata? Scopriamo tutta la loro storia.

Lorenzo Biagiarelli, la storia d’amore con Selvaggia Lucarelli

Cremonese classe 1990, Lorenzo Biagiarelli è uno chef e food blogger appassionato di cucina etnica. Proprio viaggiando verso paesi dalle tradizioni gastronomiche più disparate, infatti, Lorenzo inizia la sua carriera e, dopo avere pubblicato il suo primo libro, nel 2019 sbarca in televisione tra i giudici di Cortesie per gli ospiti per uno speciale spin-off al fianco di Michela Andreozzi e Max Viola. Nel 2020 entra nel cast fisso di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, in onda su Rai 1, e sulla stessa rete sarà concorrente della 17esima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, dove la sua compagna Selvaggia Lucarelli è tra i giudici. Affiancato dalla maestra Anastasia Kuzmina, Biagiarelli arriverà fino alla settima puntata prima di essere eliminato.

Dal 2016 – come detto – Lorenzo Biagiarelli ha una relazione con Selvaggia Lucarelli. I due sono andati oltre la differenza anagrafica (la giornalista ha 15 anni in più) e sono ormai una delle coppie fisse della tv. Nonostante questo, Selvaggia e Lorenzo non sono mai convolati a nozze; in occasione della pubblicazione del loro libro, la giudice di Ballando ha raccontato al Corriere di avere proposto il matrimonio dopo appena otto mesi, ma Biagiarelli avrebbe detto di no: "Magari succederà, ma cosa cambierebbe" le parole del food blogger.

Il caso Pedretti e l’addio a È sempre mezzogiorno

Nel febbraio del 2024 Lorenzo Biagiarelli ha detto addio ad Antonella Clerici e a È sempre mezzogiorno in seguito al caos scatenato dal caso Giovanna Pedretti. Dopo l’ondata d’odio nei suoi confronti, infatti, lo chef si chiamò fuori dal cooking show: "Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo nel programma". Biagiarelli e la sua compagna Selvaggia Lucarelli erano finiti nella bufera il mese precedente, quando la ristoratrice di Lodi balzò agli onori della cronaca dopo aver risposto a una recensione omofoba e abilista (forse falsa). In seguito alle polemiche, Giovanna Pedretti si è tolta la vita. I commenti dubbiosi di Lorenzo Biagiarelli e di Selvaggia Lucarelli in merito alla veridicità della recensione costarono alla coppia una vera e propria shitstorm nei loro confronti.

