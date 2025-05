L'Eredità, Linda affonda tra gli scivoloni e sul web scatta la rivolta: "Non sanno proprio nulla" Nella puntata del 26 maggio, Linda arriva alla Ghigliottina dopo una serie di gaffe e viene travolta dalle polemiche sui social (non è l'unica): cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno lunedì 26 maggio 2025, Linda torna alla Ghigliottina per provare a vincere un montepremi di ben 200mila euro, dimezzato più volte durante il percorso di ricerca dei 5 indizi. La campionessa in carica arriva alla manche finale dopo un Triello con Andrea P. e Margherita, sua rivale anche nei 100 secondi. Ecco cosa è successo durante la puntata del 26 maggio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 26 maggio 2025: cosa è successo

Dopo "La scossa" e la sfida a due, arrivano al Triello Andrea P, Linda e Margherita. Quest’ultima, al termine della manche, lascia l’unico uomo in gara senza nemmeno un euro di eredità perché gli punta il dito contro quando trova la seconda domanda pigliatutto, e poi ne indovina la risposta. Linda conquista ben 110mila euro e Margherita 90mila, quindi subito dopo assistiamo a un "100 secondi" tutto al femminile, dove nessuna delle due concorrenti è brillante. Per esempio, entrambe sbagliano la risposta alla domanda "Negli anni ’90 Micheal Jordan giocava in quale squadra dell’NBA?" La soluzione è "Chicago Bulls", squadra storica di Jordan tra l’altro. L’errore più grave arriva quando Marco Liorni chiede "‘Ma la notte no’ era la sigla di quale programma di Arbore?" e Margherita rimane in silenzio, mentre Linda prova con "Gli amici di Renzo", risposta che fa ridere il conduttore il quale poi sottolinea: "Quelli della Notte, trasmissione di culto". Infine, un’altra gaffe riguarda il quesito "Quali strumenti sono suonati dal vento nel brano ‘L’ultimo bacio’?". Le due donne sbagliano proprio allo scoccare del gong – una dice ‘flauti’, l’altra ‘organi’ – e Liorni ricorda: "Sono i Violini".

Quindi Linda, che aveva la mano di gioco prima dell’errore, va alla Ghigliottina. La concorrente, poi, ammette di sentirsi un po’ tesa e poi cerca di indovinare i 5 indizi della Ghigliottina, che sono "Tempo", "Naturale", "Restare", "Invitati" e "Pagamento". Li trova dimezzando solo 2 volte il montepremi – ora sceso a 50mila euro – durante il percorso. La parola scelta è "Gioco", ma la concorrente dice di non essere convinta di quanto scritto sul cartoncino: "Voglio essere ottimista, anche se un paio di parole – Invitati e Pagamento – ho qualche dubbio". Poi Marco Liorni comincia a fare il suo ragionamento volto ad aiutare Linda a trovale la parola corretta a partire da un evento che riguarda la vita privata della donna: "Tu stai per festeggiare il primo anno di matrimonio. C’erano degli inviati? Quanti?". Linda non comprende dove il conduttore voglia arrivare, ma Liorni ci riprova puntando sulla figura del cameriere al ristorante, che è sempre a "Disposizione", ed è proprio quest’ultima la soluzione giusta.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata de L’Eredità del 26 maggio 2025, non mancano le polemiche/reazioni sui social: "Non facile comunque", "Santo cielo, adesso tira in ballo anche i camerieri del matrimonio di un anno fa per farla arrivare a ‘disposizione’", "Secondo me stasera hanno tagliato un bel pezzo dei tentativi di suggerimento del conduttore", "Suggerimento??? Non ti fa capire una mazza", "Raga, quando Marco Liorni fa così, che cerca di far capire la parola, mi urta", "Ma che ragionamenti contorti fanno", "Gioco non c’entra proprio un ca**o. Altro che ottimista", "Non è che siamo tutti vecchi come voi e conosciamo ogni famosa canzone italiana di 30+ anni fa…", "Carmen Consoli perdonale", "Che ‘ignoranzità’", "Ma come si fa a non sapere violini?", "Come ha fatto ad arrivare ai 100 secondi me lo spiegate?", "Sono un po’ in imbarazzo", "A casa entrambe! Subito", "Ma quanti hanno queste due che non conoscono ‘quelli della notte’?", "Che 100 secondi tristi! Che risposte a vanvera! Ma non sanno proprio nulla"

