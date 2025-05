L’Eredità, Linda travolta dalle critiche: “Allibita”, il dubbio clamoroso scatena il delirio sul web Nella puntata del 29 maggio, Linda giunge alla Ghigliottina dopo un Triello con Francesco Maria e Andrea e i 100 secondi con quest'ultimo: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno giovedì 29 maggio 2025, Linda torna alla Ghigliottina per provare a vincere un montepremi potenziale di 190mila euro, ma solo dopo un Triello con Francesco Maria e Andrea, il quale perde la sfida dei "100 secondi", lasciando tutta la scena alla sua rivale. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del 29 maggio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 29 maggio 2025: cosa è successo

Al Triello arrivano prima Linda e Andrea, mentre Francesco Maria affronta la sfida a due con Monica e la vince. Durante la manche, la prima domanda pigliatutto è per Linda che prova a ‘rubare’ il montepremi di Andrea ma è poi costretta a cedere metà del proprio perché sbaglia la risposta. Francesco Maria, invece, trova la seconda domanda pigliatutto e, essendo Andrea il concorrente con un’eredità maggiore con ben 55mila euro di eredità, punta il dito contro quest’ultimo, ma l’esito è negativo: anche lui cede metà del suo montepremi all’avversario, facendogli ottenere 10mila euro in più (65mila in tutto), e Marco Liorni commenta: "Andrea zitto zito si vede incrementare il montepremi senza fare nulla". Al termine della manche, Andrea si ritrova con 125mila euro in ‘tasca’, seguito da Linda con 65mila euro e da Francesco Maria con 10mila euro. Quest’ultimo è quindi obbligato a lasciare il gioco e tornare questa sera, venerdì 30 maggio.

Ai "100 secondi" ci sono Linda e Andrea ed entrambi sbagliano la risposta alla domanda "Per convenzione, gli storici fanno finire il 1° millennio d.c. in che anno?" L’uomo dice 1001, la donna punta sul 999. Ma Liorni ricorda che la soluzione corretta è "l’anno 1000". Un altro quesito a cui non sanno dare una buona risposta è "Nei fumetti di Braccio di Ferro come si chiama il fratello di Olivia?" Sia Linda che Andrea non conoscono la risposta giusta e, alla fine, a tornare alla Ghigliottina è Linda perché Marco Liorni non riesce a iniziare a dire la domanda che scatta il gong.

Nell’ultimo gioco de L’Eredità, dove inizialmente il montepremi potenziale è 190mila euro, Linda trova i 5 indizi – "Partire", "Personale", "Muro", "Sci" e "Schema" – dimezzando il valore della Ghigliottina ben 3 volte. Per vincere 23.750 euro, Linda punta sulla parola "maestro", facendo però uno scivolone assurdo perché associa "muro" a "maestro" dicendo che durante il suo percorso di studi universitari le sembra di aver sentito il termine ‘muro maestro’: a sorprendere è il fatto che, essendo laureata in architettura, non è certa dell’abbinamento. A pochi secondi dal finale della partita scopriamo che la parola scelta dagli autori è "Attacco".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata de L’Eredità del 29 maggio 2025, non mancano le polemiche sui social, perlopiù riguardanti lo scivolone clamoroso di Linda: "Una laureata in architettura dice che nel suo percorso di studi deve aver sentito ‘muro maestro’", "Come costruisce un edificio senza mura portanti???? Andiamo bene….", "Ma Linda ha detto che studia architettura? E non era sicura dell’esistenza del muro maestro? Lo conosco io che di architettura non ne so granché", "A #leredità c’è una che ‘nei miei studi di architettura mi sembra di aver sentito parlare di muro maestro’. Si salvi chi può!!", "Oddio questa è architetto e le sembra di aver sentito muro maestro", "Allibita", "Certo che se devi aver studiato architettura x ricordarti del muro maestro…", "Schema maestro l’ha sentita, sì, in un film di fantascienza".

