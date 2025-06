L'Eredità, il disastro di Giovanni tra gaffe ed erroracci. Social spietati: "Forzato e costruito" Nella puntata del 6 giugno Giovanni batte Gabriele nella sfida e arriva al Triello con Christian e Antonio per poi giungere alla Ghigliottina: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata del Torneo dei Super Campioni de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 6 giugno 2025, Giovanni arriva alla Ghigliottina dopo un Triello con Christian e Antonio il quale viene poi battuto ai 100 secondi per uno scivolone su Perry Mason. Ecco cosa è successo nella puntata del 6 giugno 2025 de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 6 giugno 2025: cosa è successo

Al Triello del Torneo dei Super Campioni arrivano prima Christian e Antonio e poi Giovanni, dopo aver vinto una sfida a due molto difficile contro Gabriele Paolini. Durante la manche, è una vera e propria lotta a tre, anche se a dare il meglio di sé sono Antonio e Giovanni, che ottengono ambedue 80mila euro di eredità, lasciando Christian fermo a 50mila euro. Quest’ultimo è quindi costretto a tornare il giorno dopo, mentre gli altri due ex campioni giocano ai "100 secondi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qui non mancano un paio di gaffe, una delle quali vede entrambi coinvolti perché sbagliano la risposta alla domanda "‘Ecco’ è l’unico avverbio dell’italiano contemporaneo che è chiamato avverbio…?". Antonio risponde "dimostrativo", mentre Giovanni dice "indicativo", ma la soluzione corretta è "Presentativo". Un altro quesito che mette i due uomini in difficoltà è quello sugli Invalsi in quanto nessuno dei due sa che si svolgono anche al termine della seconda elementale ("Salvo eccezioni"). Poi Antonio fa uno scivolone anche sul lavoro che fa Perry Mason nei famosi romanzi, dicendo che il protagonista è un investigatore, ma in realtà è un avvocato e a indovinare la risposta è Giovanni, che ottiene la mano di gioco proprio a pochi secondi dal gong. Quest’ultimo, infatti, arriva alla Ghigliottina del valore di 160mila euro dopo che Antonio gli ha dato del filo da torcere per quasi tutto il tempo.

Nell’ultima manche del game show, Giovanni trova le parole "Pesante", "Cultura", "Personale", "Spedire" e "Bordo", ma dimezza il montepremi ben tre volte giocando infine per 20mila euro. Poi punta sul termine "Campo", dicendo che "Ero partito in un certo modo e poi si sono aggiunte parole che mi hanno fatto cambiare idea. Ero partito con acqua, poi ho optato per campo". "Mi hai assecondato troppo, Marco, quindi non l’ho presa" ironizza il concorrente una volta finito il suo ragionamento. Marco Liorni ride e poi lo fa ragionare sulla parola "bagaglio" e le professoresse si battono il 5, lasciando capire che entrambe l’avevano indovinata. Ed è proprio questa la parola, "Bagaglio".

Le polemiche sui social

Dopo la penultima puntata del 6 giugno 2025 del Torneo dei Super Campioni de L’Eredità, non mancano le polemiche sui social: "Dai che non era difficile", "Giovanni alla ghigliottina sempre così così", "Perché sbagliano tutti, uffi", "Se è bagaglio è veramente facile", "Ma solo a me non piace questo torneo dei campioni? Mi sa di parecchio forzato e costruito…", "Antonio forse il concorrente più antipatico mai passato all’eredità", "Giovanni se la tira troppo ma non sa una cippa", "Quanto è spocchioso ‘sto Christian, mado’…", "Ha sbagliato, ben gli sta! Non doveva battere Gabriele!".

Potrebbe interessarti anche