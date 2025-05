Speciale L'Eredità, le pagelle: Colombari oscura il marito (5), Parietti battibecca col figlio (9), Balsamo diverte (8) Nella puntata speciale L'Eredità - Tutti in viaggio, Colombari oscura il marito e Parietti risponde a tono al figlio, mentre Liorni è meno ingessato: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella puntata speciale L’Eredità – Tutti in viaggio, in onda su Rai Uno venerdì 2 maggio 2025 con la conduzione di Marco Liorni, alla Ghigliottina arrivano Martina Colombari e Billy Costacurta dopo aver vinto la manche del Triello che li ha visti protagonisti insieme a Emanuela Rossi e Francesco Pannofino e a Ciro Priello e Fabio Balsamo. La coppia vincitrice gioca per conquistare il montepremi da 190mila euro, ma, a causa di ben 2 dimezzamenti lungo il percorso per trovare i 5 indizi – "Bottiglia, Spaziale, Superiore, Scuola, Fantasma e Ponte" -, l’eredità scende a 47.500 euro. Marito e moglie puntano su "Festa", ma gli altri concorrenti consigliano la parola "Nave", che è quella giusta! Ecco le pagelle (personalissime) dello speciale L’Eredità – Tutti in viaggio, puntata trasmessa il 2 maggio 2025.

Speciale L’Eredità, puntata 2 maggio 2025: le pagelle

Alba Parietti battibecca col figlio Francesco Oppini, voto 9: tra i concorrenti più divertenti della serata non manca la coppia madre e figlio, con quest’ultimo che punzecchia la Parietti ripetutamente, risultando anche autentico per la spontaneità delle battute. Un esempio è quando le dice "So che tu fai le cose a casa ma io no", oppure "Non vedi, non senti, non parli, nulla!" Ma lei non si fa certo mettere i piedi in testa, anzi, gli risponde per le rime in più occasioni: "Ah, adesso bisognava prepararsi per venire qui!". Insomma, il rapporto tra Alba e Francesco diverte e conquista, perché si vede che sotto sotto i due si vogliono molto bene.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fabio Balsamo un comico nato, voto 8: è Balsamo la star dei The Jackal durante lo speciale de L’Eredità. Lui fa le battute ("Ci stanno Romeo e Giulietta che vengono da due famiglie che si odiano, tipo Gomorra"), urla a Priello di stare zitto nella prima sfida contro Barbara Foria e Francesco Paolantoni, quando anticipa le risposte che dovrebbe dare Balsamo, perché Ciro è lì in veste di suggeritore. Quest’ultimo torna all’attacco quando trionfa nella manche Canta che ti passa, dicendo con ironia "ora sono un po’ stanco di vincere". Poco prima, infatti, avevano battuto Paolantoni e Foria nella sfida a due. Nel corso della manche sulle canzoni, tra l’altro, se la prende con il suo amico – un’amicizia talmente forte che vediamo i due darsi un bacio a stampo in puntata -per aver sbagliato una frase di un brano che invece lui aveva detto giusta. Balsamo ha un modo tutto suo di far ridere, e spesso nel suo caso è il tono e l’espressività a fare il grosso, ma ciò che sorprende di più è che il suo scopo lo raggiunge sempre: qualsiasi cosa dica o faccia, è molto difficile restare impassibili.

Billy Costacurta sincero, voto 7: l’ex calciatore ammette di essere stato scorretto in campo durante la carriera in Nazionale e di aver dato una doppia delusione quando ha perso, nello stesso anno, la finale della Coppa dei Campioni e della Coppa del Mondo perché squalificato, sottolineando che crede di essere l’unico giocatore nel globo al quale è accaduto ciò. Costacurta parla di sé e dei suoi errori con grande sincerità e generosità, mostrando addirittura in che modo è stato scorretto sul campo da gioco con gli altri, senza mettere in cattiva luce nessuno. Oltre alla sua onestà, a colpirci è anche il suo spiccato senso dell’umorismo.

Marco Liorni più in parte del solito (ma non del tutto), voto 6: questa volta il conduttore, pur mantenendo una certa compostezza nell’esprimersi e nella postura, appare più dinamico del solito e incline a divertirsi con i suoi ospiti, facendo a sua volta battute che magari non sono così originali, ma mettono in luce la volontà di Liorni di mettersi in gioco, di uscire dalla sua comfort zone. La strada è sempre più in discesa. A mancare è un po’ di spontaneità e la capacità di comprendere quando è il caso di fermarsi con le battute, soprattutto se riguardano tutte lo stesso argomento, in questa occasione Martina Colombari che oscura il marito durante la partita.

Martina Colombari agitata, voto 5: entra con Billy Costacurta nello studio de L’Eredità e si prende tutta la scena nelle manche iniziali, come C’è o non c’è, rispondendo alle domande del conduttore senza consultarsi prima col marito, che ad un certo punto, per scherzare, si alza per dirigersi verso l’uscita (‘rincorso’ da Liorni) dicendo "Io posso andare". Poi la Colombari spiega che il figlio Achille ha chiesto di non fare figuracce e che sta solo cercando di accontentarlo. E, in effetti, lei fa una bellissima figura, perché con le domande dei giochi non se la cava affatto male, però è chiaro che in un game show dedicato alle coppie un maggior equilibrio tra i due componenti, per quanto riguarda gli interventi, non guasterebbe. Anche Marco Liorni ironizza spesso sul fatto che a parlare è solo la moglie dell’ex calciatore, ma capiamo che la volontà di non deludere il figlio possa giocare questo tipo di scherzi. In ogni caso è bene sottolineare che da un certo punto in poi i due puntano proprio su questa dinamica di coppia per divertire il pubblico, riuscendosi: "Dai amore, puoi rispondere te", "Dobbiamo scegliere due coppie? Allora una posso sceglierla io e una tu" sono frasi dette dalla concorrente a Costacurta nel corso del game show per giocare un po’. La tendenza a stare al centro della scena della Colombari però resta, anche se diminuisce man mano che si arriva al gran finale della Ghigliottina. Citiamo anche la reazione un po’ esagerata della Colombari alla domanda "che succede nei ritiri dei calciatori?": "E che deve succedere? Dai, Marco, anche meno" risponde lei, infastidita dal conduttore che, dal modo in cui pone la domanda, sembra insinuare facciano ben altro che giocare. Secondo il nostro punto di vista, però, per Liorni era solo un modo per aggiungere un po’ di pepe (invano) nella manche de "La Scossa" e nulla più.

Barbara Foria e Francesco Paolantoni una coppia già vista, voto 4: vogliono far ridere, ma puntando sempre sulle stesse dinamiche: lui urla nelle sfide (e non solo), facendo prendere ‘colpi’ a lei che si lamenta del fatto che le loro domande sono più difficili. Nulla di nuovo, soprattutto per Paolantoni che già nello speciale precedente con Cirilli, aveva scelto di interpretare questo genere di personaggio.

Ciro Priello, Francesco Pannofino e Giuseppe Zeno ‘assenti’, voto 3: li vediamo interagire poco, anzi pochissimo durante il game show. Ciro Priello fa da spalla a Fabio Balsamo, ed è quest’ultimo, infatti, a emergere in ogni intervento; Francesco Pannofino e la moglie Emanuela Rossi si limitano a rispondere alle domande e a presentare le professoresse; e Giuseppe Zeno, oltre a raccontare del viaggio di nozze con la moglie allo stadio per vedere il Napoli, parla poco di sé. Alla fine, ciò che resta è l’assenza di tre personaggi che avrebbero potuto dare tantissimo allo show, tra aneddoti e battute, ma, a nostro parere, così non è stato.

Potrebbe interessarti anche