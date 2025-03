Stasera in Tv, ecco cosa scegliere: L'Eredità dedicata all'amore e C'è Posta per Te (gran finale) Se non sapete quale programma vedere questa sera, sabato 15 marzo, ecco qualche consiglio per scegliere il meglio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Se anche il vostro sabato sera sarà all’insegna del divano davanti alla Tv, ecco i programmi che non potete perdervi. Questo 15 marzo 2025, Rai 1 continua la serie degli speciali de L’Eredità e, dopo la puntata dedicata a Sanremo, stasera si parla d’amore con sei coppie vip: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Eleonora Erra e Attilio Russo, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele, si sfideranno per conquistare il montepremi da devolvere in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets.

Su Canale 5, invece, c’è l’ultima puntata di questa stagione con C’è Posta per Te. Il celebre people show di Maria De Filippi, campione negli ascolti, è arrivato al capolinea e per questa appuntamento finale è probabile che tra gli ospiti ci siano Il Volo e Zlatan Ibrahimovic. Infine, su Italia 1, c’è il film in prima visione Tv: Asterix & Obelix – Il regno di mezzo. La pellicola del 2023, con Guillaume Canet e Gilles Lellouche, è la prima di questa saga a non essere basata su nessuno dei celebri fumetti e in cui non è presente Gérard Depardieu, finora sempre nei panni di Obelix. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche