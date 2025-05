L'Eredità, Linda sbaglia la Ghigliottina dopo una serie di gaffe clamorose. Social in Fiamme: "Ma come si fa?" Nella puntata del 24 maggio, Linda arriva alla Ghigliottina dopo il Triello con Andrea P e Irene, che la sfida poi nei 100 secondi: cosa è successo su Rai Uno

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 24 maggio 2025, è Linda ad avere l’opportunità di vincere i 180mila euro in palio alla Ghigliottina dopo un Triello con Andrea P. e la debuttante Irene e una manche dei "100 secondi" tutta al femminile insieme a quest’ultima. Ecco cosa è successo nel corso della partita di ieri.

L’Eredità, puntata 24 maggio 2025: cosa è successo ieri

Cosa è successo nel preserale di Rai Uno? Partiamo dal Triello, dove vediamo Andrea P, Linda e Irene mentre provano a conquistarsi un posto nei "100 secondi". La manche si conclude con Irene che ottiene l’eredità più alta, ben 115mila euro, seguita da Linda con 65mila euro e Andrea P., l’ex campione in carica, con soli 20mila euro. Quest’ultimo è quindi fuori dai "100 secondi" perché ha il montepremi più basso. Nella sfida tutta al femminile dei "100 secondi", dove a competere sono quindi Linda e Irene, non mancano alcuni errori che non passano inosservati sui social, come quando Irene sbaglia la risposta alla domanda "Qual è l’acronimo dell’Istituto Nazionale della Previdenza Social italiano?", dicendo INAIL. La soluzione, semplice, viene poi trovata da Linda ed è Inps. Un altro errore si verifica con il quesito "Padre Pio apparteneva all’Ordine dei frati minori…" a cui Linda risponde "domenicani", mentre Irene "francescani": la soluzione esatta è "cappuccini".

Alla Ghigliottina arriva Linda, nonostante non sappia risponde alla domanda "Quale misura internazionale fondamentale misura la quantità di materia?" Infatti, allo scattare del gong, la nuova campionessa ammette di non avere idea di quale sia, mentre Irene ci prova con "Libbra", ma la risposta giusta è la mole. Quindi la mano di gioco passa ancora a Linda che raggiunge la Ghigliottina – grazie a un errore condiviso con l’avversaria – con un montepremi potenziale di 180mila euro. Prima di trovare i 5 indizi, che sono "Madre", "Lettura", "Punti", "Tecnica" e "Carburante", la concorrente però dimezza l’eredità 2 volte, giocando infine per 45mila euro. Nel gran finale, Linda punta sulla parola "Educazione", anche se non è convinta della sua scelta, perché dice: "Ne avevo un paio che sono riuscita a collegare con diverse opzioni, alla fine ne ho scelta una". Allora Marco Liorni le chiede cosa le faccia venire in mente "carburante" e da lì parte un ragionamento sui motori che porta alla parola finale "Scheda".

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata de L’Eredità del 24 maggio 2025 non mancano le polemiche sui social, perlopiù legate alla parola finale scelta da Linda: "Gli autori de la ghigliottina che – negli ultimi giorni prima del referendum – mettono come parole chiave Cabina e Scheda senza mai mettere elettorale nelle cinque da abbinare", "Scarsetta…", "Cmq, la scheda carburante non esiste più", "Veramente si chiama scheda madre perché ospita gli altri componenti", "Non sa proprio spiegare Liorni!", "E pensare che stasera era di nuovo sul facilino… come solito nelle ultime serate!", "Era facile", "Ma no, educazione? come si fa?", "Una che sbaglia una ghigliottina cosi facile dovrebbe andare a casa immediatamente", "Tutti abbiamo scritto scheda".

