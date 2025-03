L’Eredità – Viva l’Amore, ‘sfilata’ di vip con Marco Liorni: da Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli. Cosa vedremo Nella puntata di stasera, sei coppie note si sfideranno per il montepremi. Presenti Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, ma anche Ricky Tognazzi con Simona Izzo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Torna L’Eredità e lo fa sotto una veste inusuale. Questa sera, infatti, a partire dalle 21.30 su Rai 1, il programma condotto da Marco Liorni andrà in onda con uno speciale a ‘trazione’ vip che sfiderà l’ultima puntata di C’è posta per te. S’intitolerà L’Eredità – Viva l’amore, e vedrà partecipare sei coppie di note, legate da un rapporto artistico oppure sentimentale, alla solita carrellata di giochi irresistibili. Tra i presenti, Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, e anche Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Il bottino guadagnato dal vincitore, ovviamente, verrà devoluto in beneficenza. Vediamo qui sotto i dettagli e le anticipazioni della puntata.

L’Eredità – Viva l’Amore, anticipazioni della puntata (15 marzo 2025)

Soliti giochi, ma ospiti più che speciali a L’Eredità di questa sera. Marco Liorni, che settimana scorsa aveva condotto uno speciale altrettanto atteso, in ‘salsa’ Sanremo, oggi farà da presentatore per una carrellata di coppie vip. A L’Eredità – Viva l’Amore, arriveranno infatti sei accoppiate speciali, con personaggi notissimi dal mondo dello spettacolo e della musica, pronti a sfidarsi per il super montepremi finale ( poi devoluto in beneficienza alla Onlus "Fondazione Futuro ETS").

Saranno presenti gli attori Edoardo Leo e Pilar Fogliati, in questo periodo impegnati come ‘coppia sullo schermo’ nel film "Follemente". Poi gli ex Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i simpaticissimi e irresistibili Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, e anche una sorpresa direttamente dal mondo di Ballando con le Stelle. Sarà infatti presente, alla corte di Marco Liorni, la giurata senza peli sulla lingua Selvaggia Lucarelli, accompagnata per l’occasione dal fidanzato Lorenzo Biagiarelli. E ancora, a chiudere il cerchio, Ricky Tognazzi con Simona Izzo, Eleonora Daniele e Daniela Ferolla, e infine Rossella Erra e Attilio.

Il meccanismo di gioco sarà sempre lo stesso, ovviamente. Dopo una serie di prove al cardiopalma, la competizione raggiungerà il punto più alto nel Triello, da cui emergerà una sola coppia, che poi sarà chiamata ad affrontare l’iconica Ghigliottina, il momento più atteso del programma. Al fianco del conduttore, saranno presenti come sempre le amatissime Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. E non mancheranno la musica, i colpi di scena, gli ospiti a sorpresa e tanto altro ancora. Per una serata memorabile, pronta a intrattenere e far sorridere tutto il pubblico da casa.

Quando e dove vedere la puntata speciale de L’Eredità

Lo speciale de L’Eredità – Viva L’amore andrà in onda questa sera, sabato 15 marzo 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Il programma sarà visibile anche in streaming, sulla piattaforma di RaiPlay, e a seguire in modalità on demand.

