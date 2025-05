L'Eredità, Linda va in tilt alla Ghigliottina tra gaffe e un errore clamoroso: "Non ne ha mai sentito parlare" Nella puntata del 22 maggio, Linda arriva alla Ghigliottina dopo un Triello con Andrea e Andrea P, che poi la sfida nei 100 secondi: cosa è successo e l'errore

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno giovedì 22 maggio 2025, è Linda a giocare alla Ghigliottina, dopo un Triello molto particolare in compagnia del campione in carica Andrea e Andrea P, debuttante che perde ai 100 secondi contro la nuova campionessa, quando ormai sta scadendo il tempo, perché non trova la risposta a una domanda riguardante il gorgonzola piccante. Ecco cosa è successo nella puntata del 22 maggio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 22 maggio 2025: cosa è successo

Durante la puntata del 22 maggio, al Triello – come accennato sopra – arrivano Linda, Andrea P e il campione in carica Andrea, che raggiunge l’ambita manche dopo la sfida a due contro Luigino. Andrea P ha la fortuna di trovare entrambe le domande pigliatutto e con la prima riesce a rubare tutto il montepremi al campione, mentre con la seconda (contro Linda) perde la metà della sua eredità. Nel corso del Triello, assistiamo a un evento inedito, perché Linda vince – ottiene ben 150mila euro – grazie al fatto che almeno 3 o 4 volte, quando lei ha la mano di gioco, tutti sbagliano la soluzione e quindi l’ultima opzione da scegliere resta alla nuova campionessa: così porta a casa gran parte del potenziale montepremi. Infatti, Andrea termina la manche con 0 euro e Andrea P ne mette via 50mila.

Ai "100 secondi" arrivano Linda e Andrea P ed entrambi sbagliano la risposta alla domanda "In italiano, oltre ad ‘altrui’, quale aggettivo possessivo resta invariabile?". Lei punta su "altruista", lui risponde "miei". La soluzione è "loro". Nonostante Linda faccia una gaffe, dimostrando di non sapere "come si chiama il principe amato da Ariel" ne La Sirenetta (Eric), riesce a giungere alla Ghigliottina – dove prova a vincere i 200mila euro di eredità – perché indovina un quesito riguardante il gorgonzola piccante e quindi riprende la mano di gioco a pochi secondi dal gong. Segnaliamo inoltre che nella domanda sul film d’animazione sbagliano anche gli autori perché La Sirenetta è del 1989 e non del 1994. Durante il percorso per trovare i 5 indizi della Ghigliottina, che sono "Albero", "Sentiero", "Angelo", "Telefono" e "Mare d’agosto", dimezza il montepremi 3 volte, giocando quindi per 25mila euro. Linda scrive sul cartoncino "Fili", ma non sembra convinta della scelta e lo stesso Marco Liorni se ne accorge: "Non mi sembri felice, illuminata" dice.

Alla fine, dopo un ragionamento del conduttore a partire dal noto programma per bambini L’Albero azzurro, la nuova campionessa capisce che è "azzurro" il termine corretto, ma sui social è polemica perché Linda non ha idea di quale sia il collegamento tra la parola finale e "Mare d’agosto", ovvero il film cult Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. A Marco Liorni, infatti, lei dice: "Magari è una canzone", una risposta che – come già accennato – i fan del programma non digeriscono molto.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata del 22 maggio 2025 de L’Eredità non mancano le polemiche sui social, perlopiù legate alla parola finale e agli errori di Linda: "Non conoscono #IlPostino e #Travoltidauninsolitodestino", "Ma tutti questi qui che non hanno mai sentito parlare di film come ‘Travolti da un insolito destino…’ e di molti altri titoli leggendari non solo di film, che vita triste devono fare", "Sono due giorni che la parola della ghigliottina è ridicolmente facilissima", "Certo che con l’angelo azzurro pensare solo al cocktail e non a Marlene Dietrich la dice lunga eh", "Liorni che spiega la ghigliottina è estenuante", "Facile stasera!", "In effetti, non era facile il quinto indizio, collegamento un po’ forzato nel senso di ‘distante’", "Magari un film…", "Era facilissimo, come ha fatto a non indovinare?", "Questo gioco dei 100 secondi è assolutamente ridicolo, quando Liorni legge le domande andrebbe fermato il tempo perché va lento come una tartaruga".

