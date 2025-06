Isola dei Famosi, tra Dino Giarrusso e Ahlam è già finita malissimo: ore di fuoco sull’ultima spiaggia. Perché I due eliminati dell’ultima puntata sono finiti da soli sulla seconda spiaggia del reality, ma la loro convivenza forzata è partita col piede sbagliato.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Una manciata d’ore da soli sull’ultima spiaggia sono bastate a Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis per arrivare ai ferri corti. I concorrenti eliminati nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi (QUI il recap completo della serata), infatti, sono subito arrivati a una conclusione comune: non si sopportano. La loro l’esperienza sulla seconda isola del reality è iniziata male e, purtroppo per loro, hanno ancora davanti diversi giorni da trascorre insieme prima di poter sperare di rientrare sull’isola principale del reality (o di tornare a casa).

Isola dei Famosi: Dino Giarrusso e Ahlam subito in crisi

La diretta andata in onda ieri sera, mercoledì 4 giugno 2025, ha visto Dino e Ahlam soccombere al televoto. Tra il volo di rientro in Italia e il trasloco sull’ultima spiaggia, una sorta di limbo dove i naufraghi eliminati al televoto posso trasferirsi in attesa di un possibile ripescaggio, entrambi hanno optato per la seconda ipotesi. E inizialmente sia lui che lei sembravano anche abbastanza soddisfatti del compagno d’avventura con cui avrebbero trascorso i successivi giorni di isolamento. Dopo poche ore di convivenza in ‘coppia’, però, le cose sono radicalmente cambiate. A iniziare a manifestare i primi segni di malumore è stata l’ex volto di Sportitalia che, nel primo confessionale registrato sulla seconda isola del programma, ha bocciato in modo netto il suo collega: "Sono qui con Dino, se devo essere sincera, non è il miglior compagno che avrei voluto qui. Vuole sempre avere ragione, vuole a tutti i costi far sentire solo e unicamente la sua parola, so che la convivenza sarà difficile nonostante io abbia una enorme pazienza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E Giarrusso? Anche l’ex parlamentare non ha speso parole dolci per la sua nuova socia. Interrogato su Ahlam, ha lasciato intuire di apprezzare poco la sua presenza: "Non so come funzionerà, quanto resteremo, ho accettato di continuare perché ho un patto con mia moglie", ha svelato Giarrusso. Per poi aggiungere: "Quasi quasi mi dispiace che sia arrivata Ahlam, non perché non sto bene. Ma mi sarebbe piaciuto stare qualche settimana da solo e dimostrare a me stesso e agli altri che posso farcela da solo, in una situazione così complessa". Va detto che Giarrusso finora non si mostrato abilissimo nella socializzazione. Nelle tre settimane trascorse con il gruppo all’Isola dei Famosi, infatti, l’ex Iena si è fatto tanti nemici e ha fatto il pieno di critiche. Gli altri naufraghi lo hanno accusato di essere troppo pedante e di voler avere l’ultima parola su tutto. Contro ogni pronostico, forse l’unico ‘collega’ con cui ha stretto un rapporto solido è Mario Adinolfi, nonostante le ideologie diverse (sono stati entrambi parlamentare, ma su sponde opposte).

Potrebbe interessarti anche