Isola dei Famosi, il televoto della crisi: Jasmin vs Teresanna, sfida tra nemiche. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Nomination di fuoco in Honduras: chi vuoi salvare tra Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese? Faccelo sapere nel sondaggio alla fine del pezzo.

Mercoledì 4 giugno 2025, a L’Isola dei Famosi, è andata in scena una puntata ad alta tensione. Le dinamiche in Palapa si fanno sempre più accese, tra discussioni, prove sofferte e strategie sempre più evidenti. Alla fine, le nomination hanno colpito tre donne molto diverse tra loro: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Una di loro dovrà abbandonare l’Honduras nella prossima puntata di mercoledì 11 giugno. Ma a decidere sarà solo il pubblico da casa.

Televoto aperto: chi vuoi salvare? Vota nel sondaggio

Una nomination tutta al femminile, e tutt’altro che scontata. Le tre naufraghe hanno regalato momenti intensi, tra sfide fisiche, contrasti e anche qualche lacrima. Vediamo cosa è successo e perché ognuna di loro meriterebbe di restare, o anche di tornare a casa.

Jasmin Salvati

È finita in nomination dopo aver perso la prova di apnea contro Loredana. La sua esperienza sull’Isola non è stata facile: ha faticato a farsi accettare dal gruppo, è stata spesso esclusa dalle dinamiche principali e questo l’ha portata a isolarsi. I suoi momenti di sconforto hanno commosso il pubblico, ma c’è chi la considera troppo fragile per un reality come questo. Riuscirà a trasformare la sua sensibilità in un punto di forza?

Loredana Cannata

Attrice e attivista, ha portato sulla spiaggia uno spirito battagliero che non passa inosservato. La vittoria nella prova di apnea l’ha salvata dalla nomination diretta, ma le sue prese di posizione nette e il suo tono sempre deciso hanno creato più di qualche attrito, soprattutto con Teresanna. Alcuni la trovano troppo severa, altri apprezzano la sua coerenza. Una figura divisiva, ma sicuramente centrale.

Teresanna Pugliese

Ex volto storico di Uomini e Donne, ha il reality nel sangue. Ha creato dinamiche, litigato con più di un concorrente e non ha mai nascosto il suo pensiero. Proprio questo atteggiamento diretto e competitivo le è costato la nomination. C’è chi la considera una delle colonne di questa edizione e chi invece è stanco delle sue continue polemiche. Riuscirà a conquistare ancora il favore del pubblico?

Tre personalità forti, tre percorsi diversi. Chi vuoi salvare? Vota nel sondaggio qui sotto!

