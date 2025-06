Ascolti tv ieri 4 giugno: L’Isola dei Famosi non risale (e rischia), Amadeus sprofonda, Sciarelli da sogno Il reality show di Veronica Gentili fermo al 13,3% di share, Chi l’ha visto? sfiora Rai 1, Like a Star sprofonda al 2,3%, Tv8 al 6,2%: tutti i dati Auditel

L’Isola dei Famosi non migliora negli ascolti tv. Ieri mercoledì 4 giugno 2025, infatti, su Canale 5 è andata in onda la quinta diretta stagionale del reality show condotto da Veronica Gentili. La prima serata di Rai 1 ha lasciato spazio al film Se scappi ti sposo, mentre su Rai 3 è ovviamente tornata Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?. Ancora in cattive acque dopo i recenti flop di Like a Star, invece, Amadeus è andato a caccia di riscatto su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Se scappi ti sposo, L’Isola dei Famosi e Chi l’ha visto?

Ieri mercoledì 4 giugno 2025 Rai 1 ha fatto spazio al film Se scappi ti sposo in prima serata. La pellicola del 1999 con Julia Roberts e Richard Gere ha conquistato 1 milione e 936mila spettatori in prima serata, facendo segnare l’11,7% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la quinta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi. La puntata di ieri della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura opinionista – che ha visto la (quasi) eliminazione di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis – non è andata oltre il 13,3% di share della scorsa settimana, radunando 1 milione e 728mila spettatori in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset e alimentando le voci di una possibile chiusura anticipata.

Su Rai 2 è andato in onda il terzo episodio della 14esima stagione di Delitti in Paradiso. La serie franco-britannica ha appassionato 1 milione e 102mila spettatori, salendo al 5,9% di share (a seguire Oltre il Paradiso ha raggiunto il 5,1% di share con 738mila spettatori). Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2015 con Chris Pratt La guerra di domani, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 1 milione di spettatori, pari al 6,3% di share.

Immancabile appuntamento del mercoledì, Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli è tornato in onda in prima serata su Rai 3; la puntata di ieri è stata un altro successo ed è volata all’11% di share, raccogliendo 1 milione e 860mila spettatori. In occasione del referendum alle porte, su La7 Aldo Cazzullo ha lasciato spazio allo Speciale TgLa7 – Sì o No, che ha ottenuto il 5,3% di share. Fuori dal Coro di Mario Giordano ha invece fatto segnare il 6,4% di share grazie a 848mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su Tv8 è andata in scena la semifinale di Nations League – Germania-Portogallo. La vittoria dei lusitani grazie al gol di Cristiano Ronaldo ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 137mila spettatori, pari al 6,2% di share. Su Nove, infine, Amadeus ha provato a risalire nei dati Auditel dopi recenti, allarmanti, numeri di Like a Star. La quarta puntata del talent show, tuttavia, non è andata oltre il 2,3% di share, fermandosi a 391mila spettatori in prima serata.

