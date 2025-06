Isola dei Famosi, si sdoppiano le eliminazioni e le puntate: naufraghi stremati Il recap delle news della settimana: Adinolfi litiga con tutti e si rasa a zero, Teresanna accusata di furto e un sacco di concorrenti eliminati. ecco cosa è successo.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi entra sempre più nel vivo e, come spesso accade, sono i naufraghi stessi a regalare il meglio (e il peggio) dello show. Tra discussioni accesissime, prove che mettono alla prova nervi e dignità, e qualche frase di troppo, anche questa settimana il reality ha fatto parlare di sé. Veronica Gentili, alla conduzione, tiene il timone saldo, ma la sensazione è che i veri protagonisti siano ormai gli scontri e le polemiche. Ecco tutto quello che è successo negli ultimi giorni.

L’Isola dei Famosi, news e recap della settimana: rischio chiusura e Adinolfi pronto a mollare

A tenere banco è stata soprattutto la polemica tra Omar e Mario Adinolfi. Quest’ultimo ha accettato un pranzo completo offertogli dallo Spirito dell’Isola, a patto di nominare due compagni esclusi dalla prova leader. Omar non l’ha presa affatto bene e in confessionale ha sbottato: "Lo odio. Gli ho detto di andarsene amabilmente a fan***o". Uno sfogo che riassume bene il clima che si respira sulle spiagge dell’Honduras. Clima che non si è certo rasserenato durante la prova leader: Adinolfi ha perso contro Omar ed è stato costretto a radersi completamente barba e capelli pur di ottenere l’immunità. Scena surreale, ma efficace per rianimare il gioco. Intanto, arriva una novità nella programmazione: L’Isola dei Famosi raddoppia. Oltre alla diretta del lunedì, è stata aggiunta una seconda puntata settimanale per tenere alta l’attenzione e arginare il calo di ascolti, accorciando così le settimane totali del programma. Ma la vera bomba è esplosa con una frase pronunciata da Mirko Frezza, che ha scatenato l’ira del pubblico e dei compagni: "Lavare i piatti è roba da donne, sarò sessista ma la penso così". Una sparata evitabile, che potrebbe avere conseguenze.

Isola dei Famosi 25: le eliminazioni e le liti tra naufraghi

Sul fronte eliminazioni, salutano il gioco Jasmin Salvati e Paolo Vallesi. Entrambi sono finiti sull’Ultima Spiaggia, dove proveranno a giocarsi il tutto per tutto. Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis, invece, lasciano proprio quell’isola per trasferirsi altrove. E nemmeno senza polemiche: "Lei è arrogante e immatura", ha detto Dino. Ma la giovane non è da me e rincara: "Difficile vivere con lui". Tensione anche tra Chiara e Mario, dopo che Teresanna ha sottratto del cocco. Ne è nata l’ennesima discussione sul rispetto e la convivenza forzata. In studio, invece, è arrivato Giuseppe Cruciani, ospite per commentare le dinamiche del gruppo. Infine, il blog di Davide Maggio ha svelato la data dell’ultima puntata: L’Isola dei Famosi 2025 chiuderà i battenti martedì 2 luglio.

