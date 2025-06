Isola dei famosi, pagelle: il pugno duro di Veronica Gentili (7) su Dino e Omar pessimi (4) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di mercoledì 18 giugno 2025 de L'Isola dei Famosi: le cose migliori e le peggiori della serata

Veronica Gentili apre la puntata dell’Isola dei Famosi in onda mercoledì 18 giugno 2025 annunciando "l’episodio della resa dei conti". Una puntata cruciale e che sarà carica di polemiche, confronti accesi e colpi di scena. Non solo il pubblico assiste all’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination tramite il televoto, ma uno dei momenti più infuocati della serata è quello del faccia a faccia con i concorrenti dell’Ultima Spiaggia. Questi quattro, tornati sulla playa devono passare a loro volta al televoto, perché soltanto uno potrà continuare l’avventura sull’isola principale.

Come di consueto, in studio con la conduttrice c’è Simona Ventura, ma anche tre ospiti speciali: Scintilla, Giuseppe Cruciani, e Sara, moglie di Dino Giarrusso. Dall’Honduras, invece, il consueto collegamento con Pierpaolo Pretelli, al fianco dei naufraghi.

L’arrivo dei concorrenti dell’Ultima Spiaggia scatena subito lo scontro: per rendere il clima ancora più infuocato, viene mandato in onda un filmato in cui questi ultimi commentano – e non certo in modo lusinghiero – i compagni rimasti sull’isola principale. A quel punto esplode la lite tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani ma anche altri naufraghi si scagliano contro Giarrusso. La tensione è talmente alta che nella sfida della pelota hondurena, Dino e Omar vengono alle mani mentre sono in acqua, tra i due volano parole grosse e accuse pesanti e vengono espulsi da Veronica Gentili. Veramente brutte immagini.

La sfida finisce con la vittoria dei naufraghi e uno dei concorrenti dell’Ultima Spiaggia, Alham, viene eliminato. I tre che si salvano finiscono a playa Paloma. A loro non si unisce l’eliminato della playa, Mirko Frezza che decide di tornare a casa. Poi momento in cui è protagonista Mario Adinolfi impegnato in tre mini prove fisiche, le prime per lui in questo reality.

La prova leader, manco a dirlo, anche questa sera viene vinta da Omar che si scusa per le escandescenze precedenti.

Infine, arriva il momento delle nomination: a finire al televoto in questa serata dell’Isola dei Famosi sono: Patrizia Rossetti, Jey e Cristina Plevani.

Scopriamo ora, secondo noi, i promossi e i bocciati di questa lunga diretta con le pagelle della puntata di mercoledì 18 giugno 2025 dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, pagelle 18 giugno 2025

Il pugno di ferro di Veronica Gentili, voto: 7. Se anche questa sera, in più passaggi, Veronica Gentili ci è sembrata troppo ansiosa e prestante, alla ricerca continua della dinamica, in un momento della diretta le riconosciamo però di aver preso la decisione giusta. Parliamo dell’evento più brutto della serata, quello della rissa in acqua tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, venuti letteralmente alle mani, dopo che poco prima c’era stato uno scontro verbale. La conduttrice blocca subito il gioco, bacchetta i due concorrenti con parole chiare che ne sottolineano la gravità dei comportamenti e, infine, li espelle: "Qui siamo in tv e non è questo il messaggio che vogliamo mandare: Dino e Omar squalificati!" La cosa giusta.

Cristina Plevani, voto: 7. E’ incredibile come, ogni parola di Cristina Plevani sia una pietra scagliata, se ne accorge anche la conduttrice che lo sottolinea al momento delle nomination. Molto prima però, in apertura di serata, la schiettezza dell’ex gieffina travolge Dino Giarrusso che aveva detto di lei una cosa bruttissima "in 25 anni non ha fatto niente". Lei, che non le manda a dire, l’ha travolto con un mare di parole veramente molto dirette: "Lui è un classista che giudica una persona dai titoli di studi, lui ci ha fatto un elenco dei titoli di studio, di esperienze, di carriere ecc. Io non mi sento di meno sono una persona normale, con un lavoro normale, lui per me è un classista". Praticamente distrugge Giarrusso in un minuto e lo fa andare su tutte le furie, ma di certo l’ex parlamentare non può a quel punto non capire che cosa brutta abbia detto con troppa leggerezza.

Simona Ventura, voto: 7. "Prevedo che venga eliminata la palla al piede, colei che non ha proprio capito i giochi dell’Isola, quella che, se vuoi perdere prendi lei". Ecco, Simona Ventura che tratteggia l’esperienza di Alham sull’Isola, viva la faccia della sincerità, sempre!

Patrizia Rossetti, voto: 7. Mentre da studio le dicono che dà una risposta troppo buonista (un refrain veramente fastidioso) alla domanda dei cocchi, lei sbotta e dice: "è la verità, se poi c’era un’altra persona che davvero non sopportavo, l’ avrei detta". Brava, a rispondere a queste pressioni fastidiose che arrivano a non accettare risposte sincere, solo perché considerate poco "televisive".

Mirko Frezza, voto: 6. Se n’è andato contento: "Non vedo l’ora di pomiciare mia moglie con una fettina panata in bocca, e ringrazio gli italiani che hanno capito che non ce la facevo più". Se ne va con questo entusiasta discorso di commiato Mirko Frezza, l’eliminato al televoto della puntata di giovedì 18 giugno. Che poi fa anche un gesto carino di amicizia, facendo gli in bocca al lupo a Teresanna, che si salva al posto suo e aggiungendo che la ragazza è comunque dura da battere, anche se ormai è rimasta sola sull’Isola, dopo l’uscita di Chiara e della sua perché c’è una strategia del gruppo contro di lei.

Dino Giarrusso e Omar Fantini voto: 4. Davvero pessimi Giarrusso e Fantini che si ritrovano a picchiarsi in acqua dopo che i toni si sono alzati poco prima. "Che cosa ha fatto Cristina negli ultimi 25 anni?" è stata la frase provocatoria che ha scatenato la rabbia della Plevani ma anche di altri naufraghi, soprattutto di Fantini. Poco dopo lo scontro diventa fisico durante la sfida della pelota, tra mani alzate, tentativi di mandare sott’acqua l’avversario, parole grosse (addirittura "ti ammazzo") e altre gentilezze. Dura pochissimo, il tempo dell’intervento di Veronica Gentili ma è veramente una pessima pagina di televisione.

