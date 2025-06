Selvaggia Lucarelli su Veronica Gentili dopo l’Isola dei famosi: “Impressionante”, il paragone con Bianca Guaccero Dopo aver presenziato nello studio del reality come ospite proprio ieri sera, la giornalista ha espresso il suo parere sulla conduttrice: ecco cosa ha detto.

La puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 ha visto tra gli ospiti in studio la giornalista Selvaggia Lucarelli. Una presenza che è indubbiamente servita a mettere un po’ di carne al fuoco dato che, come accade spesso, la Lucarelli non si è certo risparmiata nell’esprimere il proprio parere pungente e dritto al punto nei confronti di alcuni naufraghi, Mario Adinolfi e Mirko Frezza in particolare. Oggi, però, a mente fresca, la giornalista è intervenuta sui suoi profili social per esprimersi anche in merito alla conduttrice, Veronica Gentili: ecco cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli dopo l’Isola dei famosi: "Veronica Gentili impressionante"

Dopo essersi già espressa molto chiaramente sui naufraghi ancora in gioco all’Isola dei famosi, Selvaggia Lucarelli ha deciso di dedicare una Instagram Story anche alla conduttrice. "Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo. Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare un po’ di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco".

La giornalista ha poi continuato scrivendo: "E poi bella, molto. Prevedo un futuro molto luminoso e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita. Inoltre, è rimasta in piedi 4 ore su un tacco 14, non le manca neppure l’equilibrio. Che in questo mondo, se non vuoi usare il napalm tutti i giorni su chi rema contro ai pochi talentosi in circolazione, serve sempre". Insomma, un vero e proprio elogio a Veronica Gentili che, in un’edizione dell’Isola per nulla facile, si sta effettivamente dimostrando una conduttrice puntuale, all’altezza, coinvolgente e assolutamente adatta al ruolo.

Selvaggia Lucarelli e il paragone tra Bianca Guaccero e Veronica Gentili

Ma ancora non è tutto, perché dopo aver previsto per Veronica Gentili un futuro luminoso e di successo, Selvaggia Lucarelli ci ha tenuto a sottolineare come questo suo ‘sesto senso’ ci abbia già ‘azzeccato’ anche in altre occasioni. "Lo avevo scritto anche di Bianca Guaccero quando non se la filava nessuno, e mi sembra sia arrivato il momento buono anche per lei", ha infatti sottolineato la giornalista. E, d’altronde, come darle torto. Se in più consideriamo che Selvaggia Lucarelli non è certo solita regalare smancerie, belle parole ed elogi a chiunque (semmai l’esatto contrario) le sue parole su Veronica Gentili assumono ancora più importanza.

