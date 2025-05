Antonella Mosetti si ritira dall’Isola dei Famosi: reality nel caos, cosa succede La showgirl abbandonerà il reality dei naufraghi in diretta dall'Honduras, è il sesto ritiro in sole due settimane: cosa sta succedendo.

A L’Isola dei Famosi 2025 c’è stato un altro ritiro, questa volta di Antonella Mosetti. L’ormai ex naufraga è la sesta persona che ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 in diretta dall’Honduras. Lo ha svelato pochi minuti fa il sito Davidemaggio, annunciato l’abbandono della showgirl romana avvenuto nel corso della giornata di oggi.

Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti si ritira: è il sesto addio in due settimane

La naufraga già alla seconda puntata non è riuscita a nascondere le sue debolezze. Infatti voleva lasciare già l’Honduras. Non era un malessere fisico a decidere per lei di voler già abbandonare l’Isola ma al contrario uno stato emotivo. Infatti la showgirl ha da poco avuto un terribile lutto, è morto suo padre. Non è riuscita quindi a sopportare i tanti momenti di solitudine, non l’aiutavano a gestire la perdita. Il contesto del gioco infatti non era il migliore per sopportare questo tremendo dolore. Aveva infatti dichiarato: "Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami". In collegamento dallo studio di Canale 5 ce l’avevano messa tutta, soprattutto suo fratello, per farla resistere e restare ancora in Honduras ma purtroppo la showgirl non ce l’ha fatta. Già prima sua figlia Asia Nuccetelli l’aveva convinta a restare con queste parole: "Adoro questo tuo lato umano, quello che ti ho sempre chiesto di mostrare. Amiamo questa tua umanità. Devi sempre usare la testa, ricordarti che è un gioco e i problemi della vita sono altri. E tu li hai vissuti. Sono sempre a fare il tifo per te. Voglio vederti grintosa perché so quanto tu hai da dare a quest’Isola". Ma adesso manca soltanto poco, come scrive DavideMaggio, per ufficializzare l’abbandono di Antonella Mosetti.

L’addio di Camilla Giorgi e degli altri naufraghi

Quello della showgirl è la sesta debacle in due settimane dopo Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi. Quest’ultima ha avuto problemi familiari, infatti aveva dichiarato: "Non sono arrivata qui pronta, è stata dura, ma sono felice di questo traguardo ed è stato bello conoscere certe persone. Me ne vado felice. Secondo me dovrebbe vincere Carly l’Isola". Inoltre anche Ibiza Altea era stata ufficializzata ma non è mai sbarcata in Honduras. Insomma un’edizione, quella di quest’anno, che non trova pace dall’inizio dei giochi e ancor prima di iniziare come si è visto per la modella italo americana.

