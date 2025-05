Isola dei famosi: Antonella, Nunzio e Spadino nel resort 5 stelle dopo il ritiro: "È tutto pagato", polemiche Dal fame... Al lusso! I naufraghi ritirati si godono l'Honduras tra cocktail, tramonti e partite a beach volley, mentre la produzione cerca di correre ai ripari.

Altro che fame, zanzare e notti insonni: per Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano e Spadino, L’Isola dei Famosi si è trasformata in una vera e propria vacanza. Dopo essersi ritirati nel giro di 48 ore, con una scelta che ha spiazzato autori e pubblico, i tre non sono affatto rientrati in Italia. Anzi. Sono rimasti in Honduras, coccolati dalla produzione in un resort extra lusso: mare cristallino, buffet all inclusive, aria condizionata, e tempo libero da riempire tra un TikTok e l’altro. Il tutto, ovviamente, spesato dal programma.

Isola dei Famosi 2025: Antonella Mosetti in modalità influencer dopo il ritiro

Il ritiro più discusso è stato quello di Antonella Mosetti, che ha alzato bandiera bianca nonostante l’intervento della figlia Asia, accorsa per spronarla a restare. Ma se c’era qualche rimpianto, è durato poco. Antonella ha subito aggiornato i suoi follower con una raffica di storie su Instagram: costume audace, sigaretta in bocca e tramonto da cartolina. Accanto a lei, Nunzio e Spadino sembrano essersi adattati benissimo alla nuova routine da villeggianti, immortalati in partite di pallavolo con il personale della produzione e balletti improvvisati.

Isola dei Famosi, la produzione cerca nuovi concorrenti

Mentre i tre si rilassano, la produzione fa i conti con una situazione difficile. I ritiri, arrivati a quota sei in meno di tre settimane, hanno messo in crisi la gestione del programma. Si cercano sostituti in fretta, ma trovare volti noti disposti a partire dall’oggi al domani per l’Honduras non è una passeggiata. Tra i nomi che circolano ci sono i gemelli Salvatori di Pechino Express, Michael Terlizzi e il figlio di Nadia Rinaldi, inizialmente escluso dai provini. Intanto però, il tempo stringe.

Antonella, Nunzio e Spadino tra chi li critica e chi li invidia

Sui social il dibattito è acceso: da una parte c’è chi li accusa di aver preso in giro il gioco, mollando alla prima difficoltà e restando poi a godersi una vacanza di lusso a spese della produzione. Dall’altra, però, c’è chi li invidia apertamente, perché tra una partita di beach volley, tramonti da cartolina e cene con vista sull’oceano, questa è effettivamente una vera Isola dei Famosi come il termine effettivamente suggerisce. Insomma, mentre la redazione si arrovella per trovare soluzioni, Antonella, Nunzio e Spadino si godono il sole e la vita da VIP, con un po’ di relax dopo l’abbandono del reality. Scatenando polemiche prima di rientrare probabilmente nello studio del programma in Italia, per raccontare la loro versione e perché abbiano effettivamente deciso di lasciare il reality.

