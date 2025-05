Isola dei famosi 2025, il cachet dei concorrenti e il (super) premio finale: cifre sorprendenti I naufraghi sono già approdati in Honduras per iniziare l’emozionante avventura: quanto metteranno in tasca per la loro partecipazione? Scopriamolo.

Mancano ormai solo poche ore all’inizio dell’edizione 2025 dell’Isola dei famosi, condotta a partire da questa sera da Veronica Gentili accompagnata da Simona Ventura come opinionista in studio e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. I concorrenti vivranno ben 10 settimane di avventure, privazioni, sfide, alleanze, tensioni, emozioni, amicizie e molto di più. Ormai è tutto pronto e non rimane che scoprire solo qualche dettaglio in più di questa nuova e inedita edizione. In particolare, quanto guadagneranno i concorrenti in termini di cachet e premio finale? Ecco le cifre sorprendenti di quest’anno.

Isola dei famosi 2025, il cachet dei concorrenti: cifre sorprendenti

Tra poche ore inizierà ufficialmente la nuova edizione dell’Isola dei famosi che, quest’anno, vedrà competere 19 naufraghi pronti a tutto per arrivare fino alla fine. Parliamo ovviamente di Alessia Fabiani, Carly Tommasini, Leonardo Brum, Samuele Bragelli, Lorenzo Tano, Chiara Balistreri, Mario Adinolfi, Dino Giarrusso, Patrizia Rossetti, Paolo Vallesi, Loredana Cannata, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Angelo Famao, Cristina Pleviani, Mirko Frezza, Teresanna Pugliese, Antonella Mosetti e Camila Giorgi.

Ma quanto guadagneranno questi concorrenti vip per la loro partecipazione al reality? Oltre al premio finale, infatti, è previsto un cachet che tende a variare in base alla notorietà di ogni singolo personaggio. Generalmente si tratta di cifre che oscillano tra i 5mila e i 10mila euro a settimana, che finiranno nelle tasche di ogni naufrago, sulla base degli accordi presi in precedenza tramite contratto, finché riuscirà a rimanere in gioco. C’è anche chi afferma che, nelle tante edizione dell’Isola dei famosi, alcuni personaggi particolarmente noti (tra i quali il buon Joe Bastianich) siano riusciti ad ottenere cifre ancor più vantaggiose, ma su questo non abbiamo certezze.

L’isola dei famosi 2025, montepremi finale

Oltre al cachet soggettivo che ogni naufrago porterà a casa, in base a quanto stabilito in precedenza e a quanto tempo riuscirà a rimanere in gioco, chi riuscirà a vincere l’edizione 2025 otterrà anche un montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro. Come accaduto negli anni precedenti, però, è probabile che solo la metà del montepremi finirà veramente nelle tasche del vincitore, mentre l’altra metà verrà devoluta in beneficenza a un ente scelto dal concorrente stesso. D’altronde, trattandosi di un cast formato (almeno sulla carta) da concorrenti Vip, il pubblico non si aspetta niente di meno.

Non rimane allora che sintonizzarsi questa sera, mercoledì 7 maggio 2025, su Canale 5 alle ore 21.30 circa per vedere la prima puntata dell’Isola dei famosi. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

