Isola dei Famosi, sondaggi televoto: Mirko sfida Teresanna e Patrizia. Chi viene eliminato stasera L’ottava diretta stagionale del reality di Veronica Gentili in programma oggi sancirà una nuova eliminazione tramite televoto: le nomination e chi esce

L’Isola dei Famosi raddoppia. Oggi mercoledì 18 giugno 2025, infatti, va in onda il secondo appuntamento settimanale del reality show condotto da Veronica Gentili. Dopo l’uscita di scena di Chiara Balestrieri, l’ottava diretta stagionale di stasera decreterà anche una nuova eliminazione: chi lascerà l’Honduras? In nomination ci sono 3 concorrenti. L’appuntamento, come sempre, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione.

L’Isola dei Famosi 19, le nomination: chi rischia l’eliminazione stasera 18 giugno

Dopo l’eliminazione di Chiara Balestrieri (che – stremata – ha rifiutato l’Ultima spiaggia ed è ha deciso di tornare in Italia), L’Isola dei Famosi 2025 si prepara a un altro televoto decisivo, che potrebbe aiutare gli ascolti tv dopo l’ennesima batosta dell’ultima puntata, che non è andata oltre il 15% di share nei dati Auditel. Oggi mercoledì 18 giugno 2025, infatti – in quello che sarà il primo doppio appuntamento settimanale di questa 19esima edizione – il reality show di Canale 5 perderà un altro protagonista. Chi sarà costretto ad abbandonare Cayos Cochinos?

In nomination – come anticipato – ci sono 3 concorrenti: Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Nell’ultima puntata dell’Isola andata in onda lo scorso lunedì tutte le nomination sono state palesi: Mirko è stato mandato in nomination dal leader Omar Fantini, mentre Patrizia è stata nominata da Loredana Cannata, Gennario ‘Jey’ Lillo e dallo stesso Mirko. Teresanna è stata invece spedita al televoto da Cristina Plevani e Mario Adinolfi, che hanno fatto il suo nome.

Sondaggi televoto Isola dei Famosi, percentuali e risultati: chi esce e chi si salva

Condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista, l’ottava puntata stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 sancirà dunque un’altra eliminazione. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito: il naufrago meno votato sarà eliminato e costretto a lasciare Cayos Cochinos e l’Honduras per dire addio al programma. Stando ai sondaggi del portale ForumFree, al momento, Patrizia Rossetti è a sorpresa la grande favorita con il 49% delle preferenze del pubblico. Teresanna Pugliese è data al 33% (proprio come la scorsa puntata, nella quale è riuscita a salvarsi), mentre Mirko Frezza rischia grosso dal momento che raccoglierebbe il 18% dei voti secondo le proiezioni. Questa la situazione attuale:

